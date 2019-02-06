Other Agency
Бывший игрок «Боки» озарил аргентинское подземелье голом, который ярче челябинского метеорита
Шальная катапульта.
Рядовой матч Torneo Federal A (третий дивизион Аргентины) между командами «Спортиво Десампарадос» и «Депортиво Майпу» разукрасил божественный гол Карлоса Фондакаро на 12-й минуте.
Защитник могучим ударом от правого угла штрафной отправил мяч катапультой точно в девятку.
- Встреча завершилась победой «Спортиво» со счетом 1:0.
- Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления на 69-й минуте.
- 31-летний Фондакаро начинал карьеру в «Бока Хуниорс».
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте