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Бывший игрок «Боки» озарил аргентинское подземелье голом, который ярче челябинского метеорита

Бывший игрок «Боки» озарил аргентинское подземелье голом, который ярче челябинского метеорита
Eurosport

1 час назад

Шальная катапульта.

Рядовой матч Torneo Federal A (третий дивизион Аргентины) между командами «Спортиво Десампарадос» и «Депортиво Майпу» разукрасил божественный гол Карлоса Фондакаро на 12-й минуте.

Защитник могучим ударом от правого угла штрафной отправил мяч катапультой точно в девятку.

  • Встреча завершилась победой «Спортиво» со счетом 1:0.
  • Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления на 69-й минуте.
  • 31-летний Фондакаро начинал карьеру в «Бока Хуниорс».
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