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Комментатор изобразил гоночный болид во время атаки и заорал протяжное «гол», хотя его не было

Комментатор изобразил гоночный болид во время атаки и заорал протяжное «гол», хотя его не было
Eurosport

1 час назад

Кайфанул.

Молодежка Венесуэлы обыграла сверстников из Бразилии со счетом 2:0. Но неожиданный результат меркнет перед блестящим перфомансом комментатора.

Во время быстрой контратаки Венесуэлы мужчина словил катарсис, сымитировал звук мотора суперкара и после прокричал «гооооооол», хотя вратарь бразильцев потащил сложный удар.

  • Венесуэла победила благодаря дублю Уртадо. Концовку матча бразильцы проводили в меньшинстве – Родриго получил вторую желтую карточку.
  • Бразилия замыкает таблицу с одним очком после трех матчей молодежного Кубка Америки.
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