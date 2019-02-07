Комментатор изобразил гоночный болид во время атаки и заорал протяжное «гол», хотя его не было
Кайфанул.
Молодежка Венесуэлы обыграла сверстников из Бразилии со счетом 2:0. Но неожиданный результат меркнет перед блестящим перфомансом комментатора.
Во время быстрой контратаки Венесуэлы мужчина словил катарсис, сымитировал звук мотора суперкара и после прокричал «гооооооол», хотя вратарь бразильцев потащил сложный удар.
- Венесуэла победила благодаря дублю Уртадо. Концовку матча бразильцы проводили в меньшинстве – Родриго получил вторую желтую карточку.
- Бразилия замыкает таблицу с одним очком после трех матчей молодежного Кубка Америки.
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