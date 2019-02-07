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УЕФА хочет отменить правило выездного гола. 10 безумных сюжетов, когда все решил мяч в гостях

УЕФА хочет отменить правило выездного гола. 10 безумных сюжетов, когда все решил мяч в гостях
Eurosport

1 час назад

Скоро мы будем ностальгировать по этому правилу. Или нет?

По данным Kicker, исполнительный комитет УЕФА рассматривает вопрос об отмене правила выездного гола, действующего в плей-офф еврокубков, стыковых матчах международных турниров и многих других. Это правило появилось в футболе в 1965 году – и с тех пор набралось немало матчей, где одна команда побеждала другую, хотя по факту они сыграли вничью.

Eurosport.ru вспомнил самые показательные случаи из XXI века, когда правило выездного гола вмешивалось в судьбу того или иного противостояния – и предрешало его исход.

  • Отменить преимущество гостевого гола разрешил Международный совет футбольных ассоциаций. Кроме того, отменить могут и овертаймы.
  • С сезона-2018/19 Англия отменила правило выездного гола и овертаймы в Кубке английской Лиги.

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