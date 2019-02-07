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Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2023 года
Словенец был единственным кандидатом на выборах.
Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА на новый четырехлетний срок. Решение было принято на конгрессе организации в Риме.
51-летний словенец был единственным кандидатом на выборах, за его переизбрание участники конгресса проголосовали единогласно. «Я тронут вашей поддержкой и даю обещание, что в ближайшие 4 года мы поставим уважение и солидарность в центр нашей стратегии. Самое опасное – почивать на лаврах. Положение УЕФА прекрасно, но этого недостаточно.
Мир стремительно меняется, каждый день приносит новые проблемы и вызовы. Поэтому мы должны идти на реформы и работать на упреждение», – приводит слова Чеферина сайт УЕФА.
- Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне, получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Деятельность Чеферина в словенском футболе началась в 2005 году, когда он стал сотрудничать с правлением «Литии» – одного из ведущих футзальных клубов страны.
- С 2011 года до избрания в сентябре 2016 года президентом УЕФА возглавлял Футбольный союз Словении.
- Чеферин – седьмой президент в истории УЕФА после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция).
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