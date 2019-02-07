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Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2023 года

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2023 года
Eurosport

1 час назад

Словенец был единственным кандидатом на выборах.

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА на новый четырехлетний срок. Решение было принято на конгрессе организации в Риме.

51-летний словенец был единственным кандидатом на выборах, за его переизбрание участники конгресса проголосовали единогласно. «Я тронут вашей поддержкой и даю обещание, что в ближайшие 4 года мы поставим уважение и солидарность в центр нашей стратегии. Самое опасное – почивать на лаврах. Положение УЕФА прекрасно, но этого недостаточно.

Мир стремительно меняется, каждый день приносит новые проблемы и вызовы. Поэтому мы должны идти на реформы и работать на упреждение», – приводит слова Чеферина сайт УЕФА.

  • Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне, получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Деятельность Чеферина в словенском футболе началась в 2005 году, когда он стал сотрудничать с правлением «Литии» – одного из ведущих футзальных клубов страны.
  • С 2011 года до избрания в сентябре 2016 года президентом УЕФА возглавлял Футбольный союз Словении.
  • Чеферин – седьмой президент в истории УЕФА после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция).

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