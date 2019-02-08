Мехди Бенатиа: «Предпочел Катар, а не «МЮ», чтобы мои дети росли в исламском окружении»

Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, почему перешел в катарский «Аль-Духаиль», хотя у него имелся вариант с «Манчестер Юнайтед».

«Я столкнулся с критикой марокканских СМИ из-за того, что переехал в Доху. Но я хочу, чтобы к моему решению отнеслись с уважением. «Аль-Духаиль» – лучший выбор для меня, так как я хочу, чтобы мои дети росли в исламском окружении.

Я мог перейти в один из клубов ОАЭ или Саудовской Аравии, но выбрал «Аль-Духаиль», – приводит слова защитника сайт катарской команды.

«Манчестер Юнайтед» делал официальное предложение по трансферу Бенатиа в зимнее трансферное окно.

По данным Sportitalia, Бенатиа и «МЮ» не сошлись в вопросе зарплаты. Английский клуб был готов платить Мехди 3,7 млн евро, в то время как марокканец затребовал оклад в размере 4,5 млн.

«Ювентус» красивым роликом проводил Медхи Бенатиа в катарский «Аль-Духаиль»

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