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Мехди Бенатиа: «Предпочел Катар, а не «МЮ», чтобы мои дети росли в исламском окружении»
А вот Sportitalia пишет, что игрок просто не договорился с английским клубом о зарплате.
Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, почему перешел в катарский «Аль-Духаиль», хотя у него имелся вариант с «Манчестер Юнайтед».
«Я столкнулся с критикой марокканских СМИ из-за того, что переехал в Доху. Но я хочу, чтобы к моему решению отнеслись с уважением. «Аль-Духаиль» – лучший выбор для меня, так как я хочу, чтобы мои дети росли в исламском окружении.
Я мог перейти в один из клубов ОАЭ или Саудовской Аравии, но выбрал «Аль-Духаиль», – приводит слова защитника сайт катарской команды.
- «Манчестер Юнайтед» делал официальное предложение по трансферу Бенатиа в зимнее трансферное окно.
- По данным Sportitalia, Бенатиа и «МЮ» не сошлись в вопросе зарплаты. Английский клуб был готов платить Мехди 3,7 млн евро, в то время как марокканец затребовал оклад в размере 4,5 млн.
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