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«Реал» порвал Симеоне, дубль Поля Погба и травма Кавани. Футбол горячее солистки «Время и Стекло»

«Реал» порвал Симеоне, дубль Погба и травма Кавани. Футбол горячее солистки «Время и Стекло»
Данил Тармасинов

1 час назад

А еще 100-й гол Бэйла, «Бавария» приближается к «Дортмунду» и проходные победы «Ливерпуля» и «Арсенала».

Англия

Герой дня

Возможно, Уле-Гуннар Сульшер – величайший шарлатан, но размораживает игроков он профессионально. Поль Погба и Антони Марсьяль очнулись от кремации Жозе и за 23 минуты вонзили по мячу в «Фулхэм». «Юнайтед» грамотно сохранил силы после перерыва и еще разик встрепенулся ради пенальти для Погба. Для 105-миллионного Поля это 13-е очко по системе «гол+пас» при Сульшере, а еще 11-я банка в сезоне – так много он не забивал никогда в карьере. 3:0 – «МЮ» уже готовится к вторничному махачу с «ПСЖ».

Пирамидки дня

Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Getty Images

«Ливерпуль» вернулся на первое место. Еще в первом тайме Мане положил «Борнмуту» головой, а спустя 10 минут Вейналдум прервал серию из 14 мячей, которые за «красных» забивали только Садио, Салах и Фирмино. Мохамед добавил еще одну пулю в лоб «вишен» и оформил 20-й гол во всех турнирах. Фараон стал первым игроком «Ливерпуля» со времен Луиса Суареса с 20+ мячами, и его команда выиграла – 3:0. Страшно, Гвардиола?

Событие

«Арсенал» прикончил последнюю команду лиги – 2:0 с «Хаддерсфилдом» светились еще до перерыва. Характерен второй гол, в котором Мхитарян не довел прострел до Ляказетта, но сохранил мяч в окружении троих соперников и отдал предассист. Гол Ивоби тоже посмотрите, там он при праздновании показал любимый жест Насти Ивлеевой. Чтобы было веселее, «канониры» забили сами себе на 93-й минуте, но удержали победу – 2:1.

А еще в Англии:

Испания

Дерби дня, которого вы ждали

Серхио Рамос («Реал Мадрид»), «Атлетико»

Серхио Рамос («Реал Мадрид»), «Атлетико»Getty Images

«Реал» Солари оживает. В матче с «Атлетико» Каземиро на 16-й минуте пробил скорпионом после углового, и Облак нехарактерно для себя ошибся на выходе. «Бланкос» владели мячом и вроде бы даже инициативой, но Винисиус внезапно потерял на фланге, хозяева развернули контратаку, и Гризманн закатил в домик Куртуа. Молодой бразил исправился и упал в 20 сантиметрах от штрафной, но арбитр с VAR все равно назначили пенальти, чтобы Серхио Рамос с него забил.

Те же видеоповторы увидели офсайд у Альваро Мораты на старте второй половины и не засчитали гол «индейцев». Судья упустил ход матча и запоздало реагировал на обильные фолы футболистов желтыми. Под конец рефери всучил Томасу Парти красную карточку, а Гарет Бэйл чуть раньше приправил матч 100-м голом за «Мадрид». 3:1 – «Реал» обошел «Атлетико» и впрыгнул на второе место в Примере.

А еще в Испании:

  • «Хетафе» переломил хребет «Сельте» (3:1) и внезапно оказался в одном балле от зоны Лиги чемпионов. Да, у «Севильи» матч в запасе, но тем не менее.
  • Все любят победные голы на 95-й минуте. У Серхи Дардера из «Эспаньола» есть для вас один: с лета в касание из-за штрафной – 2:1, повержен «Райо Вальекано».

Германия

Событие дня, на которое вам придется кликнуть

Роберт Левандовский («Бавария»), Джеффри Брума, Салиф Сане («Шальке»)

Роберт Левандовский («Бавария»), Джеффри Брума, Салиф Сане («Шальке»)Getty Images

Нико Ковач вернул в старт Джерома Боатенга после трех матчей перевоспитания. В начале матча с «Шальке» его услуги не требовались, ведь Джеффри Брума под прессингом Левандовского забил в свои ворота в первой же игре Бундеслиги. В середине тайма Боатенг не догнал улетевшего в контратаку Кутуджу, но Лева положил 100-й мяч на «Альянц-Арене» и снова вывел «Баварию» вперед. Поразительно, но умница Хамес Родригес сделал первый ассист в Бундеслиге – аж в 21-м туре.

Во второй половине «кнаппены» дважды стукнули в левую штангу – сначала Маккенни, затем Брума прозвенели в каркас, а дальше Гнабри похоронил соперников. Левандовский ради приличия еще пару раз промахнулся из выгодных моментов, но в целом был доволен и благостен. 3:1 – «Бавария» не проиграла «Шальке» в 17-м матче подряд и сократила отставание от «Дортмунда» до пяти очков.

А еще в Германии:

  • «Боруссия Д» спокойно закатывала мяч за мячом «Хоффенхайму» и вела до 74-й минуты, пока «деревенские» не взорвались и не отыгрались с 0:3 – Бельфодил положил первый, увидел второй от Кадержабека и сравнял на 87-й. 3:3 – «Дортмунд» потерял очки в максимально глупой ситуации.
  • «Хоффенхайм» трижды забил «Боруссии» за 13 минут и отнял у команды Фавра 2 очка. Тут – все голы
  • У черно-желтых 50 баллов. Последний раз клуб выбивал полтинник после 21 тура и не становился чемпионом в 1982-м. Тогда позади тоже была «Бавария» и тоже в пяти очках. Злой рок, фатум, судьба-судьбинушка или все вместе?
  • «Фрайбург» проигрывал весь матч «Вольфсбургу», сравнял в третий раз тоже на 87-й минуте и даже забил победный, но его отменили. Еще одни 3:3 в Бундеслиге.

А еще в Италии:

Дрис Мертенс («Наполи»), Эдмилсон Фернандеш («Фиорентина»)

Дрис Мертенс («Наполи»), Эдмилсон Фернандеш («Фиорентина»)Getty Images

  • «Наполи» чаще «Фиорентины» бил в створ и больше владел мячом, но все же сгонял нули на «Артемио Франки» – 0:0. «Кто не верит в скудетто «Наполи», может оставаться в раздевалке», – сказал после матча Калиду Кулибали. «Неаполь» и «Ювентус» теперь разделяют 8 очков при игре в запасе у туринцев (то есть 11 по потерянным). Не нужно обманывать себя, Калиду.
  • «Интер» с «Пармой» выдали такой скучнейший матч, что на него сбежали все зрители фильма «Праздник» и все равно уснули. Фанаты, которые дожили до 79-й минуты, увидели гол Лаутаро Мартинеса и первую победу «нерадзурри» за пять игр – 1:0.
  • Кипер из Серии B соорудил самый смешной автогол сезона – мяч летел мимо створа, но оказался в сетке

А еще во Франции:

  • «ПСЖ» тоже экономит силы перед бойней с «Манчестером» и зашиб «Бордо» в Лиге 1 полурезервным составом. Единственный мяч с пенальти забил Эдинсон Кавани, который тут же получил травму и не вышел на второй тайм. 1:0 – «Париж» на ЛЧ выйдет без Неймара, Кавани, Верратти и нормальных опорников. Уле-Гуннар, как ты это делаешь.

Зрители и так были в восторге от 8 голов, а один был забит эпичной бисиклетой

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