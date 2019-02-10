«Реал» порвал Симеоне, дубль Поля Погба и травма Кавани. Футбол горячее солистки «Время и Стекло»

Англия

Герой дня

Возможно, Уле-Гуннар Сульшер – величайший шарлатан, но размораживает игроков он профессионально. Поль Погба и Антони Марсьяль очнулись от кремации Жозе и за 23 минуты вонзили по мячу в «Фулхэм». «Юнайтед» грамотно сохранил силы после перерыва и еще разик встрепенулся ради пенальти для Погба. Для 105-миллионного Поля это 13-е очко по системе «гол+пас» при Сульшере, а еще 11-я банка в сезоне – так много он не забивал никогда в карьере. 3:0 – «МЮ» уже готовится к вторничному махачу с «ПСЖ».

Пирамидки дня

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Getty Images

«Ливерпуль» вернулся на первое место. Еще в первом тайме Мане положил «Борнмуту» головой, а спустя 10 минут Вейналдум прервал серию из 14 мячей, которые за «красных» забивали только Садио, Салах и Фирмино. Мохамед добавил еще одну пулю в лоб «вишен» и оформил 20-й гол во всех турнирах. Фараон стал первым игроком «Ливерпуля» со времен Луиса Суареса с 20+ мячами, и его команда выиграла – 3:0. Страшно, Гвардиола?

Событие

«Арсенал» прикончил последнюю команду лиги – 2:0 с «Хаддерсфилдом» светились еще до перерыва. Характерен второй гол, в котором Мхитарян не довел прострел до Ляказетта, но сохранил мяч в окружении троих соперников и отдал предассист. Гол Ивоби тоже посмотрите, там он при праздновании показал любимый жест Насти Ивлеевой. Чтобы было веселее, «канониры» забили сами себе на 93-й минуте, но удержали победу – 2:1.

А еще в Англии:

Во встрече «Эвертона» с «Уотфордом» судья удалил игрока после финального свистка (когда все и так как бы расходятся по раздевалкам). После конца игры Курт Зума подбежал к арбитру и явно побычил на него. Лайнсмены вписались за старшенького, а главный реф выписал защитнику «ирисок» красную.

Фанаты «Саутгемптона» поиздевались над смертью Салы, изобразив падающий самолет. Их ждут 3 года бана

Испания

Дерби дня, которого вы ждали

Серхио Рамос («Реал Мадрид»), «Атлетико»Getty Images

«Реал» Солари оживает. В матче с «Атлетико» Каземиро на 16-й минуте пробил скорпионом после углового, и Облак нехарактерно для себя ошибся на выходе. «Бланкос» владели мячом и вроде бы даже инициативой, но Винисиус внезапно потерял на фланге, хозяева развернули контратаку, и Гризманн закатил в домик Куртуа. Молодой бразил исправился и упал в 20 сантиметрах от штрафной, но арбитр с VAR все равно назначили пенальти, чтобы Серхио Рамос с него забил.

Те же видеоповторы увидели офсайд у Альваро Мораты на старте второй половины и не засчитали гол «индейцев». Судья упустил ход матча и запоздало реагировал на обильные фолы футболистов желтыми. Под конец рефери всучил Томасу Парти красную карточку, а Гарет Бэйл чуть раньше приправил матч 100-м голом за «Мадрид». 3:1 – «Реал» обошел «Атлетико» и впрыгнул на второе место в Примере.

А еще в Испании:

«Хетафе» переломил хребет «Сельте» (3:1) и внезапно оказался в одном балле от зоны Лиги чемпионов. Да, у «Севильи» матч в запасе, но тем не менее.

Все любят победные голы на 95-й минуте. У Серхи Дардера из «Эспаньола» есть для вас один: с лета в касание из-за штрафной – 2:1, повержен «Райо Вальекано».

Германия

Событие дня, на которое вам придется кликнуть

Роберт Левандовский («Бавария»), Джеффри Брума, Салиф Сане («Шальке»)Getty Images

Нико Ковач вернул в старт Джерома Боатенга после трех матчей перевоспитания. В начале матча с «Шальке» его услуги не требовались, ведь Джеффри Брума под прессингом Левандовского забил в свои ворота в первой же игре Бундеслиги. В середине тайма Боатенг не догнал улетевшего в контратаку Кутуджу, но Лева положил 100-й мяч на «Альянц-Арене» и снова вывел «Баварию» вперед. Поразительно, но умница Хамес Родригес сделал первый ассист в Бундеслиге – аж в 21-м туре.

Во второй половине «кнаппены» дважды стукнули в левую штангу – сначала Маккенни, затем Брума прозвенели в каркас, а дальше Гнабри похоронил соперников. Левандовский ради приличия еще пару раз промахнулся из выгодных моментов, но в целом был доволен и благостен. 3:1 – «Бавария» не проиграла «Шальке» в 17-м матче подряд и сократила отставание от «Дортмунда» до пяти очков.

А еще в Германии:

«Боруссия Д» спокойно закатывала мяч за мячом «Хоффенхайму» и вела до 74-й минуты, пока «деревенские» не взорвались и не отыгрались с 0:3 – Бельфодил положил первый, увидел второй от Кадержабека и сравнял на 87-й. 3:3 – «Дортмунд» потерял очки в максимально глупой ситуации.

«Хоффенхайм» трижды забил «Боруссии» за 13 минут и отнял у команды Фавра 2 очка. Тут – все голы

У черно-желтых 50 баллов. Последний раз клуб выбивал полтинник после 21 тура и не становился чемпионом в 1982-м. Тогда позади тоже была «Бавария» и тоже в пяти очках. Злой рок, фатум, судьба-судьбинушка или все вместе?

«Фрайбург» проигрывал весь матч «Вольфсбургу», сравнял в третий раз тоже на 87-й минуте и даже забил победный, но его отменили. Еще одни 3:3 в Бундеслиге.

А еще в Италии:

Дрис Мертенс («Наполи»), Эдмилсон Фернандеш («Фиорентина»)Getty Images

«Наполи» чаще «Фиорентины» бил в створ и больше владел мячом, но все же сгонял нули на «Артемио Франки» – 0:0. «Кто не верит в скудетто «Наполи», может оставаться в раздевалке», – сказал после матча Калиду Кулибали. «Неаполь» и «Ювентус» теперь разделяют 8 очков при игре в запасе у туринцев (то есть 11 по потерянным). Не нужно обманывать себя, Калиду.

«Интер» с «Пармой» выдали такой скучнейший матч, что на него сбежали все зрители фильма «Праздник» и все равно уснули. Фанаты, которые дожили до 79-й минуты, увидели гол Лаутаро Мартинеса и первую победу «нерадзурри» за пять игр – 1:0.

Кипер из Серии B соорудил самый смешной автогол сезона – мяч летел мимо створа, но оказался в сетке

А еще во Франции:

«ПСЖ» тоже экономит силы перед бойней с «Манчестером» и зашиб «Бордо» в Лиге 1 полурезервным составом. Единственный мяч с пенальти забил Эдинсон Кавани, который тут же получил травму и не вышел на второй тайм. 1:0 – «Париж» на ЛЧ выйдет без Неймара, Кавани, Верратти и нормальных опорников. Уле-Гуннар, как ты это делаешь.

Зрители и так были в восторге от 8 голов, а один был забит эпичной бисиклетой

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