Кошмар «Челси» на «Этихаде», 18-й мяч Роналду в Серии А и пресная «Барса». Футбол отдал тебе душу

Англия

Фаталити дня

Игроки «Сити» празднуют шестой гол в ворота «Челси»Getty Images

Главный английский матч недели стартовал настолько ярко, что к 25-й минуте стало немного грустно. Сарри привез «Челси» на «Этихад», чтобы доказать свою состоятельность перед Пепом, но получил по экзамену неуд. И теперь не понятно, дадут ли боссы «синих» алленаторе возможность пересдать: 0:4 по итогам четверти игры, дубль Агуэро, беспомощность «Челси» на всех участках поля и в большинстве компонентов – чистый ужас.

В итоге Кун получил игрока матча сразу после замены на 65-й (оформил 11-й хет-трик в АПЛ и догнал рекордсмена Ширера), а встреча завершилась тотальным унижением гостей – 0:6. Сарри с трудом пережил последние мгновения и сразу после финального свистка бросился под трибуны (видимо, перекурить), при этом не пожал руку изумленному Пепу. К счастью, испанец выгородил Маурицио на пресс-конференции: «Мы с Сарри друзья, так что никаких проблем».

Проблемы у итальянца будут позже: после лигоевропейского матча против «Мальмё» «Челси» ждут «МЮ» и все тот же «Сити» в финале Кубка Лиги. Уф, повезло!

Победа дня на классе

Кристиан Эриксен и Харри УинксGetty Images

Гари Линекер предрек «Тоттенхэму» чемпионство по итогам сезона: по его мнению, «шпоры» незаметно подкрадутся к «Сити» и «Ливерпулю», пока те дерутся между собой, и выкрадут кубок. Пока ничего этому не мешает – даже «Лестер». Сначала Давинсон Санчес впервые отличился за «Тоттенхэм» – для этого ему потребовалось 66 матчей. А на исходе часа произошел главный конфуз: на 57-й «Лестер» заработал пенальти, и Пюэль выпустил под него Варди, который не переиграл Льориса.

«Лисы» не реализовали второй 11-метровый подряд (в игре с «Оксфордом» промазал Мэддисон), за что поплатились: Эриксен и Сон забили и оформили победу «Тоттенхэма», 3:1 (у «Лестера» все же отличился Варди).

Забавный факт: у «Тоттенхэма» всего 1,2 xG против 2,2 у соперника – явный отскок.

Испания

Матч, который ты не пересмотришь

Лео Месси в матче против «Атлетика»Getty Images

«Барселона» прикатила в гости к «Атлетику» Бильбао и провела самый унылый матч за последний миллиард лет. Вальверде хотел оторваться от «Реала» и отправил на поле полуживого Месси, но даже это не помогло: баски смотрелись бодрее и обрушили на Тер Штегена град ударов (13; 5 в створ) – немец временами тащил даже слишком круто.

Месси весь матч ковырялся в бороде – возможно, дергал волосины, чтобы вернуть магию, – но так и не придумал ничего интересного, 0:0. «Барса» не забила и тем самым обломала сразу несколько серий: каталонцы забивали в 32 выездных встречах Ла Лиги подряд и остановились в шаге от рекорда, а еще не отличились впервые с февраля 2018-го, когда сыграли по нулям с «Хетафе».

А еще в Испании:

«Севилья» дома безнадежно летела 0:2 «Эйбару» (по банке оформили Орельяна и Шарлес) – от расстройства пораньше домой укатили не только фанаты андалусийцев, но и Банега, на 84-й получивший вторую желтую. Казалось, в этот момент можно было сворачивать даже трансляцию игры, но Бен Йеддер и Сарабия (с передачи Промеса) с 88-й по 92-ю забили два и максимально исправили положение, 2:2.

Денис Черышев в матче против «Сосьедада» мутировал в Дмитрия Комбарова и измучил кроссами защитников соперника, но так и не сделал ничего полезного и покинул поле на 75-й минуте. Незадолго до этого вратарь гостей Рульи дважды ужасно вышел на перехват во время угловых, но валенсийцы оба раза не забили в пустые. В итоге тухлые нули, «Валенсия» не воспользовалась шансом ворваться в зону Лиги Европы.

Судья матча «Леганес» – «Бетис» при 3:0 на 80-й минуте добил гостей, удалив с поля бывшего игрока «Зенита» Хави Гарсию. В Англии в подобном эпизоде, возможно, даже не свистнули бы.

Италия

Матч дня, о котором нужно знать

Криштиану Роналду празднует гол в ворота «Сассуоло»Getty Images

«Ювентус» забил три во втором матче подряд, но на этот раз избавил себя от неприятностей. Во-первых, у «Сассуоло» не нашлось своего Жервиньо. Во-вторых, Роналду показал черно-зеленым, что случится, если они попробуют отыграться. Не смешно было только Хедире, который отправился в жесткий нокдаун и через шесть минут был заменен.

«Бьянконери» не превосходили соперника по игре, но точно были лучше в реализации: Хедира и Джан дважды наказали «Сассуоло» после потерь на своей половине. 18-й мяч в чемпионате забил Роналду и отпраздновал, потроллив Дибалу с его маской, 3:0. Криш уже на два пункта оторвался от Квальяреллы в списке бомбардиров, а по ассистам всего на один отстает от Сусо из «Милана». И это не король?

А еще в Италии:

Неугомонный Кшиштоф Пёнтек оформил четвертый мяч в четырех матчах за «Милан». В этот раз поляк прошил «Кальяри», которому не забивал в первом круге в составе «Дженоа». При этом гол получился максимально пёнтековский: форвард оказался в нужном месте и добавил мяч в пустые после отскока, 3:0. «Россонери» переместились на четвертое место и уже в зоне Лиги чемпионов, так что все путем.

Кстати, кроме Пёнтека за «Милан» забил Лукас Пакета. Бразилец переехал в Италию зимой из «Фламенго» за 35 млн евро и впервые зажегся на табло.

А еще в Германии:

Бенджамен Павар («Штутгарт»)Getty Images

Бенжамен Павар летом очень вовремя свалит из «Штутгарта» в «Баварию»: швабы проиграли третий из четырех матчей в 2019-м – на этот раз «Фортуне» (0:3) – и уверенно стремятся во вторую Бундеслигу. От спасительного 15-го места клуб отделяют три очка, хотя даже в случае равенства «Аугсбург» будет впереди по дополнительным показателям.

«Вердер» всего пять раз попал в створ в матче с «Аугсбургом», но этого хватило для четырех мячей (4:0). Благо в воротах у гостей стоял 21-летний швейцарский шкет Грегор Кобел, которого зимой «фуггеры» выкрали у «Хоффенхайма». Наверное, уже жалеют о потраченных 150 тысячах евро.

А еще во Франции:

«Монако» не хватило трех минут, чтобы переиграть в гостях «Монпелье» и забрать пятую победу в сезоне. Фалькао забил на 82-й, но на первой добавленной в ворота монегасков поставили пенальти – 2:2 усилиями Делора. После была еще красная Жемерсону – четвертая для «Монако» в последних шести матчах.

Александр Головин провел на поле 68 минут и был заменен на Адриена Силву, но неспроста. «Головин покинул поле из-за травмы. Он может пропустить несколько недель, а сопернику не дали даже желтой карточки», – пожаловался после игры Жардим. По последним данным, у русского полузащитника сильный ушиб, в понедельник он пройдет углубленное обследование.

А еще в Португалии:

Пока в Англии «Челси» вынимал от «Сити», в Лиге Сагриш происходило еще большее безобразие: «Бенфика» гостеприимно воткнула десяточку в «Насьональ». Для этого «орлам» потребовались 14 ударов в створ, а после просмотра хайлайтов становится понятно – гости легко отделались.

«Бенфика» набрала 50 очков, но все еще отстает от «Порту» на балл – нечего было проигрывать всяким «Портимоненсе».

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