Диего Форлан, Робин ван Перси и Ривалдо. Угадай, кто из легенд до сих пор играет

Люди часто переживают на пустом месте: эпоха ушла вместе с этой вот легендой. Но футбол еще ого-го, потому что эти самые крутаны до сих пор играют. Просто ты не знаешь об этом, потому что следишь за игрой недостаточно плотно. Пройди квиз и узнай, кто из любимцев детства еще выжигает поля.

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