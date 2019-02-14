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France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории, Джиджи Буффон – четвертый
Три действующих вратаря в десятке.
Французское издание France Football признало советского футболиста Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола.
Помимо Яшина, в десятку сильнейших вратарей попали (от десятого места ко второму) Питер Шилтон (Англия), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер (ФРГ), Петер Шмейхель (Дания), Мануэль Нойер (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Дино Дзофф (Италия) и Гордон Бэнкс (Англия).
- Яшин – единственный голкипер, выигрывавший «Золотой мяч».
- В 1960 году сборная СССР, за которую выступал Яшин, стала чемпионом Европы.
- Подборка была посвящена чемпиону мира-1966 Бэнксу, который скончался 12 февраля на 82-м году жизни.
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