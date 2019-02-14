Сборная Англии отметила День всех влюбленных фоточкой, где Хендерсон целует Пикфорда

Официальный инстаграм сборной Англии поздравил болельщиков с Днем святого Валентина.

Сегодня, 14 февраля, в инстаграме «трех львов» появилась фотография полузащитника Джордана Хендерсона, который целует в щеку голкипера Джордана Пикфорда. На лице вратаря при этом можно прочитать целую палитру всевозможных эмоций.

Снимок был сделан во время чемпионата мира-2018 в России.

На ЧМ-2018 сборная Англии дошла до полуфинала, где уступила сборной Хорватии.

Победителем турнира стала сборная Франции.

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