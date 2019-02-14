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Сборная Англии отметила День всех влюбленных фоточкой, где Хендерсон целует Пикфорда

Сборная Англии отметила День всех влюбленных фоточкой, где Хендерсон целует Пикфорда
Eurosport

40 мин. назад

Хитцльшпергер, твой выход.

Официальный инстаграм сборной Англии поздравил болельщиков с Днем святого Валентина.

Сегодня, 14 февраля, в инстаграме «трех львов» появилась фотография полузащитника Джордана Хендерсона, который целует в щеку голкипера Джордана Пикфорда. На лице вратаря при этом можно прочитать целую палитру всевозможных эмоций.

Снимок был сделан во время чемпионата мира-2018 в России.

  • На ЧМ-2018 сборная Англии дошла до полуфинала, где уступила сборной Хорватии.
  • Победителем турнира стала сборная Франции.

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