Сборная Англии отметила День всех влюбленных фоточкой, где Хендерсон целует Пикфорда
Хитцльшпергер, твой выход.
Официальный инстаграм сборной Англии поздравил болельщиков с Днем святого Валентина.
Сегодня, 14 февраля, в инстаграме «трех львов» появилась фотография полузащитника Джордана Хендерсона, который целует в щеку голкипера Джордана Пикфорда. На лице вратаря при этом можно прочитать целую палитру всевозможных эмоций.
Снимок был сделан во время чемпионата мира-2018 в России.
- На ЧМ-2018 сборная Англии дошла до полуфинала, где уступила сборной Хорватии.
- Победителем турнира стала сборная Франции.
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