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«Они игнорируют симптомы, будто порок сердца исчезнет сам». Как футболисты проходят медобследование

«Они игнорируют симптомы, будто порок сердца исчезнет сам». Как футболисты проходят медобследование
Артем Мазилкин

42 мин. назад

Иногда это последний шанс, чтобы не умереть на поле.

Шейк Тиоте шесть лет провел в мясорубке АПЛ. В 2016-м ивуариец ушел из «Ньюкасла» и искал новый клуб. Среди претендентов были «Галатасарай» и «Анжи», но 30-летний полузащитник неожиданно провалил обследования в обоих клубах. Ходили слухи о проблемах игрока с сердцем. Стороны договорились, что не разгласят причины сорванного медосмотра, и Тиоте уехал в китайский «Бэйцзин». Всего девять месяцев спустя Шейк рухнул лицом в землю прямо на тренировке и больше не поднялся. Ивуариец умер от внезапной остановки сердца за две недели до 31-го дня рождения.

Главная причина обследований до покупки игрока очевидна – экономия. Каждое трансферное окно срывается один или несколько переходов из-за отрицательных оценок врачей. Фекир не перешел в «Ливерпуль» из-за высокого риска рецидива травмы колена. Фалькао запорол обследование в «Атлетико» из-за больного бедра. У Реми обнаружились проблемы с сердцем перед трансфером в «Ливерпуль».

Шейх Тиоте

Шейх ТиотеSID

В июле 2016-го «Спортинг» отказался от покупки Лукаса Силвы из «Реала». После медобследования, которое продолжалось четыре часа, врачи португальцев выявили у 23-летнего футболиста порок сердца. Силва лечился два месяца и возобновил карьеру в октябре, но ни один топ-клуб не взял ответственность за жизнь парня – в январе 2017-го бразилец уехал в аренду в «Крузейро» и до сих пор выступает за родной клуб, хотя права на игрока все еще у «Реала».

Четыре часа – это не самый долгий срок, если узнать, сколько процедур проходят футболисты.

Первое, что тестят врачи – мотор. У футболистов проверяют сердце с помощью электрокардиографии и УЗИ. Затем врач составляет подробную историю болезней, опрашивая спортсмена – чем болел, какие ощущения от нагрузок и так далее. Сюда же добавляются анализ крови и анализ кардионагрузки. Если после всех процедур доктору что-то не понравится, он назначит анализ мочи на белки и кетоны, чтобы выявить диабет.

Второй тест проводят врачи-физиотерапевты. Они исследуют состояние опорно-двигательного аппарата. Упор делается на слабые места: поясница, таз, задняя поверхность бедер и паховые мышцы. Для этого футболистов просят исполнять простейшие упражнения – приседания, выпады и прыжки.

Позиция игрока сильно влияет на исследование. Например, у вратарей дополнительно тестируют кисти, запястья, локти и плечи. Если что-то вызывает подозрение, то назначается МРТ.

Далее футболистов просят сделать несколько изокинетических упражнений (например, велосипед), чтобы выявить проблемы с квадрицепсами и связками коленей, определить травматичность и предсказать особенности восстановления в будущем.

Когда клубные врачи заканчивают с осмотром, игрока отправляют в клинику, в которой уже заряжены УЗИ, МРТ и рентген. Здесь спецы работают со списком возникших претензий клубных диагностиков. Футболисты так же проходят биоимпедансометрию – диагностику состава тела. Здесь медики выясняют количество жира и мышц в футболисте. Если у игрока больше 10% жира, шансы на переход падают.

Каждый клуб может назначить дополнительные тесты. Например, спринт – футболистов просят пробежать на 20, 100 и 200 метров. Три секунды на двадцатиметровке – отличный показатель. В «Манчестер Юнайтед» игроков отправляют к стоматологу. Вратари, скорее всего, пройдут исследование у офтальмолога. Кроме того, важны показания лора: если игрок глухой, то получит не контракт, а слуховой аппарат.

География тоже влияет на особенности медосмотра. Например, в России из-за эпидемии игроков обязательно проверяют на ВИЧ и СПИД, а также венерологические заболевания. Серьезные проблемы с экологией добавляют исследование щитовидной железы и флюорографию легких. А образ жизни русских футболистов продюсирует тесты на содержание в крови марихуаны, героина, кокаина и амфетаминов. В исследовании сердца и сосудов русские врачи доходят до поиска аневризм мозга и сканирования вен и артерий ног, чтобы выявить риск тромбоза.

Иногда врачи не в состоянии найти определенные болячки. «Если футболисты молоды и подготовлены, не употребляют наркотики и выглядят великолепно, то часто врачи не замечают некоторые опасные симптомы. Очень часто молодые люди игнорируют симптомы порока сердца, будто эта ерунда сама пройдет», – говорит сотрудница Cardiac Risk in the Young Элисон Кокс.

«Может быть так, что на медосмотре все хорошо, а затем за несколько месяцев на фоне бактериальной инфекции развивается миокардит. Эта болезнь часто протекает скрыто, под всякими масками вроде небольшой одышки или слабости. Спортсмены с их нагрузками могут просто не обратить на это внимание», – отметил врач сборной России Эдуард Безуглов.

В первую очередь врачи смотрят на историю болезни футболиста. Затем тестируют опорно-двигательный аппарат и сердце. В случае проблем, спецы проводят дополнительные углубленные исследования. Но даже самое подробное обследование не исключает не только травмы, но и смерть игроков в будущем. Поэтому не только футболисты, но и все люди должные регулярно проверять состояние мотора и вести здоровый образ жизни.

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