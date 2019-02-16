«Они игнорируют симптомы, будто порок сердца исчезнет сам». Как футболисты проходят медобследование

Шейк Тиоте шесть лет провел в мясорубке АПЛ. В 2016-м ивуариец ушел из «Ньюкасла» и искал новый клуб. Среди претендентов были «Галатасарай» и «Анжи», но 30-летний полузащитник неожиданно провалил обследования в обоих клубах. Ходили слухи о проблемах игрока с сердцем. Стороны договорились, что не разгласят причины сорванного медосмотра, и Тиоте уехал в китайский «Бэйцзин». Всего девять месяцев спустя Шейк рухнул лицом в землю прямо на тренировке и больше не поднялся. Ивуариец умер от внезапной остановки сердца за две недели до 31-го дня рождения.

Главная причина обследований до покупки игрока очевидна – экономия. Каждое трансферное окно срывается один или несколько переходов из-за отрицательных оценок врачей. Фекир не перешел в «Ливерпуль» из-за высокого риска рецидива травмы колена. Фалькао запорол обследование в «Атлетико» из-за больного бедра. У Реми обнаружились проблемы с сердцем перед трансфером в «Ливерпуль».

Шейх ТиотеSID

В июле 2016-го «Спортинг» отказался от покупки Лукаса Силвы из «Реала». После медобследования, которое продолжалось четыре часа, врачи португальцев выявили у 23-летнего футболиста порок сердца. Силва лечился два месяца и возобновил карьеру в октябре, но ни один топ-клуб не взял ответственность за жизнь парня – в январе 2017-го бразилец уехал в аренду в «Крузейро» и до сих пор выступает за родной клуб, хотя права на игрока все еще у «Реала».

Четыре часа – это не самый долгий срок, если узнать, сколько процедур проходят футболисты.

Первое, что тестят врачи – мотор. У футболистов проверяют сердце с помощью электрокардиографии и УЗИ. Затем врач составляет подробную историю болезней, опрашивая спортсмена – чем болел, какие ощущения от нагрузок и так далее. Сюда же добавляются анализ крови и анализ кардионагрузки. Если после всех процедур доктору что-то не понравится, он назначит анализ мочи на белки и кетоны, чтобы выявить диабет.

Второй тест проводят врачи-физиотерапевты. Они исследуют состояние опорно-двигательного аппарата. Упор делается на слабые места: поясница, таз, задняя поверхность бедер и паховые мышцы. Для этого футболистов просят исполнять простейшие упражнения – приседания, выпады и прыжки.

Позиция игрока сильно влияет на исследование. Например, у вратарей дополнительно тестируют кисти, запястья, локти и плечи. Если что-то вызывает подозрение, то назначается МРТ.

Далее футболистов просят сделать несколько изокинетических упражнений (например, велосипед), чтобы выявить проблемы с квадрицепсами и связками коленей, определить травматичность и предсказать особенности восстановления в будущем.

Когда клубные врачи заканчивают с осмотром, игрока отправляют в клинику, в которой уже заряжены УЗИ, МРТ и рентген. Здесь спецы работают со списком возникших претензий клубных диагностиков. Футболисты так же проходят биоимпедансометрию – диагностику состава тела. Здесь медики выясняют количество жира и мышц в футболисте. Если у игрока больше 10% жира, шансы на переход падают.

Каждый клуб может назначить дополнительные тесты. Например, спринт – футболистов просят пробежать на 20, 100 и 200 метров. Три секунды на двадцатиметровке – отличный показатель. В «Манчестер Юнайтед» игроков отправляют к стоматологу. Вратари, скорее всего, пройдут исследование у офтальмолога. Кроме того, важны показания лора: если игрок глухой, то получит не контракт, а слуховой аппарат.

География тоже влияет на особенности медосмотра. Например, в России из-за эпидемии игроков обязательно проверяют на ВИЧ и СПИД, а также венерологические заболевания. Серьезные проблемы с экологией добавляют исследование щитовидной железы и флюорографию легких. А образ жизни русских футболистов продюсирует тесты на содержание в крови марихуаны, героина, кокаина и амфетаминов. В исследовании сердца и сосудов русские врачи доходят до поиска аневризм мозга и сканирования вен и артерий ног, чтобы выявить риск тромбоза.

Иногда врачи не в состоянии найти определенные болячки. «Если футболисты молоды и подготовлены, не употребляют наркотики и выглядят великолепно, то часто врачи не замечают некоторые опасные симптомы. Очень часто молодые люди игнорируют симптомы порока сердца, будто эта ерунда сама пройдет», – говорит сотрудница Cardiac Risk in the Young Элисон Кокс.

«Может быть так, что на медосмотре все хорошо, а затем за несколько месяцев на фоне бактериальной инфекции развивается миокардит. Эта болезнь часто протекает скрыто, под всякими масками вроде небольшой одышки или слабости. Спортсмены с их нагрузками могут просто не обратить на это внимание», – отметил врач сборной России Эдуард Безуглов.

В первую очередь врачи смотрят на историю болезни футболиста. Затем тестируют опорно-двигательный аппарат и сердце. В случае проблем, спецы проводят дополнительные углубленные исследования. Но даже самое подробное обследование не исключает не только травмы, но и смерть игроков в будущем. Поэтому не только футболисты, но и все люди должные регулярно проверять состояние мотора и вести здоровый образ жизни.

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