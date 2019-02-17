30-й гол Лео Месси, рекорд Пёнтека, «Монако» Головина вне зоны вылета. Весь футбол дня без Роналду

Испания

Лионель Месси, «Барселона» – «Вальядолид»Getty Images

«Барселона» оттарабанила «Вальядолид». Только глупцы судят об игре каталонцев по счету, потому что сине-гранатовые попрыгали на окоченевшей обороне гостей. Лионель Месси забил пенальти после сноса Жерара Пике в штрафной и оформил 30-й мяч в сезоне. Аргентинец вошел в 11-й футбольный год с 30+ голами и делал на «Камп Ноу» все, чтобы зашагнуть в этот плюс как можно раньше.

Но хорош был голкипер «Вальядолида» Жорди Масип – он тащил бедовую защиту, отразил второй 11-метровый от Лео и сделал пару впечатляющих сейвов. 1:0 – «Барса» уже в семи очках от «Атлетико» и в девяти от мадридского «Реала» (хотя у «бланкос» матч в запасе). Вальверде на пресс-конференции назвал победу выстраданной, хотя соперник ни разу не пробил в створ.

А еще в Испании:

«Атлетико» влетел 18-й команде Примеры «Райо Вальекано» по ударам 4-12, но выиграл по счету. 1:0 – Мората отдал первый ассист в Мадриде, а Гризманн забил 130-й мяч за «индейцев». Теперь француз стал пятым бомбардиром в истории клуба и отправил на шестое место самого Фернандо Торреса.

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Англия

Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Робби Уиллмотт («Ньюпорт Каунти»)Getty Images

«Манчестер Сити» вышел почти основой на матч Кубка против «Ньюпорт Каунти» из четвертой лиги. За первый тайм аутсайдер выстоял целый тайм против Гвардиолы с 23% владения и 0-10 по ударам. Они всего лишь пятые в этом сезоне, кто закончил с нулем пропущенных от «Сити» за 45 минут.

Но после перерыва выяснилось, что у «Ньюпорта» слабенький вратарь. Лерой Сане пересадил мяч с иглы мужского одобрения на лицо голкипера и увидел гол за линией. А на 75-й Фил Фоден из штрафной пробил кисти Джо Дэя и закатил в ближний угол. Ирландец с именем Падриг (как будто звезда из «Губки Боба» приехала в русский интернет 00-х) сократил разницу голом всей жизни, а через минуту Сане отдал предголевой пас Фодену финтом.

4:1 – Марез добавил финальную пулю в компенсированное время, «Сити» в четвертьфинале.

А еще в Англии:

«Брайтон» выбил «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда из Кубка Англии, а за «баранов» забил 38-летний Эшли Коул – 2:1.

Франция

«Монако» Головина одолел «Нант» когда-то Эмилиано Салы. 1:0 – бывший игрок «Атлетико» Желсон Мартинш забил еще на 13-й минуте, а русский полузащитник ушел с поля на 83-й. За это время Александр разок пробил в створ, отдал одну ключевую передачу и пасовал с точностью в 70%. Монегаски впервые с сентября оттолкнулись со дна и выползли из зоны вылета. Похоже, сезончик в Лиге 2 им не грозит.

А еще во Франции:

Марио Балотелли полноценно зажигает в «Марселе» – за новый клуб бешеный форвард забил третий мяч в четырех играх и пригвоздил «Амьен» (2:0).

А еще в Германии:

«РБ Лейпциг» долго играл вничью с плетущимся в зоне вылета «Штутгартом», но забросил еще два мяча за шесть минут и додавил – 3:1. Особенно классным вышел штрафной Забитцера.

«Шальке» и «Фрайбург» сгоняли нули, но заканчивали матч 10х10. Особенно жутким вышел фол Суата Сердара, который впилился в колено капитану гостей Францу.

Клаудио Писарро прошил стенку со штрафного на 96-й минуте и спас «Вердер» от поражения – 1:1 с «Гертой». 40-летний перуанец стал самым пожилым автором гола в истории Бундеслиги, это его 194-я банка в карьере. Только представьте: впервые Писарро забил в Германии в 1999-м, 21 год назад.

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Италия

Кшиштоф Пёнтек, «Аталанта» – «Милан»Getty Images

Кшиштоф Пёнтек – монстр. Топ-трансфер «Милана» затащил два мяча кусачей «Аталанте» – теперь у поляка шесть голов в пяти матчах за «россонери». 3:1 – за миланцев впервые в сезоне забил Хакан Чалханоглу, турку понадобился 61 удар (для примера: Пёнтеку на шестерочку потребовалось восемь выстрелов).

Кшиштоф уже стряс для «Дженоа» денежный бонус от «Милана» за пять голов в новом клубе. Так быстро пятеру в красно-черной футболке никто не клал – поляк завернул рекорд в 310 минут, а легенда клуба 50-х Гуннар Нордаль сделал это за 419.

А еще в Италии:

«Кальяри» остановил падение и выиграл у «Пармы» – прощай, серия из пяти матчей Серии А без побед. Причем к 65-й минуте «россоблу» уступали, но Леонардо Паволетти сделал дубль и оформил камбэк – 2:1.

А еще в Голландии:

ПСВ стильно спасся от поражения в Херенвене. 20-летний Дониэлл Мален прикончил защитника на левом краю штрафной и аккуратно скатил в дальний угол – 2:2, «Эйндховен» вырвал ничью.

«Витесс» Леонида Слуцкого выиграл впервые за пять матчей и отскочил от «Виллем II» – 3:2. Закрытая встреча Лео с боссами помогла, хотя выше пятого места в Эредивизье они все равно не поднимутся – до топ-4 целых семь очков.

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