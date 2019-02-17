Twitter

Маленькая девочка забила финтом Зидана и сделала заявку на лучший гол года

Маленькая девочка забила финтом Зидана и сделала заявку на лучший гол года
Eurosport

20 мин. назад

Повторить не смогут даже парни.

Неизвестно, включаются ли в список номинантов на премию Пушкаша голы детских команд, но, если да, то жюри обязательно нужно посмотреть на этот чудо-гол маленькой девочки.

Темненькая бестия убежала от мальчишек один на один с вратарем и ударила в момент совершения финта Зидана. Мяч мимо голкипера пролетел в дальний угол, а довольная проказница еще и отпраздновала гол оригинально, поскакав несколько раз на ноге.

  • С 2018 года «Золотой мяч» France Football вручают и женщинам.
  • Первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте