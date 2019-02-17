Маленькая девочка забила финтом Зидана и сделала заявку на лучший гол года
Повторить не смогут даже парни.
Неизвестно, включаются ли в список номинантов на премию Пушкаша голы детских команд, но, если да, то жюри обязательно нужно посмотреть на этот чудо-гол маленькой девочки.
Темненькая бестия убежала от мальчишек один на один с вратарем и ударила в момент совершения финта Зидана. Мяч мимо голкипера пролетел в дальний угол, а довольная проказница еще и отпраздновала гол оригинально, поскакав несколько раз на ноге.
- С 2018 года «Золотой мяч» France Football вручают и женщинам.
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