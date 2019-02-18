Провал «Реала», Мауро Икарди без «Интера» и пас Черышева. Футбол воскресенья из канадского интернета

Испания

Карим Бензема («Реал» Мадрид), «Жирона»Getty Images

«Реал» отходил от отскока в Амстердаме, поэтому Солари впервые за три матча выпустил против «Жироны» Марсело и оставил в запасе Бэйла, Карвахаля и Винисиуса. «Мадрид» к середине тайма раскачался и несколько раз стукнул по лицу каталонского клуба. Каземиро забил на 25-й минуте и остаток времени до перерыва «бланкос» только и занимались тем, что пороли момент за моментом. «Жирона» вжалась в штрафную и после пропущенного мяча забросила контратаки.

Так же гости действовали и во второй половине, но после часа игры у «Реала» кончились силы. Это привело к турбопромаху Гарсии с метра и пенальти Стуани на 65-й минуте. Винисиус с Бэйлом не слишком освежили мадридцев, и через 10 минут «Жирона» забила еще. Столичный клуб обалдел и пошел вперед, но все закончилось лишь удалением Рамоса и ударом Куртуа с углового в добавленное время.

2:1 – «Реал» проиграл 17-й команде Примеры. «Жирона» единственная в этом чемпионате взяла очки на «Камп Ноу» (2:2 в сентябре) и победила на «Бернабеу».

А еще:

Серхио Рамос улучшил собственный рекорд Примеры по удалениям. На «Сантьяго Бернабеу» в этом туре он схватил юбилейную 20-ю красную карточку в чемпионате – это лучшее достижение не только в Испании, но и в топ-5 лигах Европы.

В Ла Лиге-2018/19 «Реал» пропускает каждые 52 минуты, когда на поле Марсело. С Серхио Регилоном киперы «бланкос» вытаскивают мячи из сетки раз в 135 минут. Сделайте выводы сами.

А еще в Испании:

Денис Черышев («Валенсия»), Роберто Росалес («Эспаньол»)Getty Images

«Валенсия» и «Эспаньол» выдали скучнейший матч с двумя выстрелами в створ на двоих – 0:0. Денис Черышев пробегал все 90 минут и закончил встречу с самой низкой точностью передач у «лос че» – 65,6%, каждый третий пас русского оказывался потерей.

Идущий в зоне вылета «Вильярреал» дома прихлопнул «Севилью», которая вообще-то в топ-4. Самый смак – это второй гол. Карлос Бакка в штрафной отдал пас пяткой на Токо Экамби и сделал ассист на могиле бывшего клуба. 3:0 – «субмарина» привстала с последнего места и всплыла на предпоследнее.

Италия

Смотреть за нулевой ничьей «Наполи» было удивительно. С первых минут стало ясно, что у «Торино» нет ни шанса, и туринцы рассчитывали лишь на лаки-панч. Только за первые 30 минут «партенопеи» не забили в двух-трех опасных моментах, а Аркадиуш Милик напромахивался на целый чемпионат вперед. Бывший вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу трудился в раме, как пчелка, и отразил все удары игроков «Неаполя».

После перерыва хозяева не бросили давление и к концу матча 10 раз пробили в створ «Торино». В добавленное ко второму тайму время арбитр чуть не удалил Аллана за фол на Белотти, но после VAR передумал и не дал вторую желтую. 0:0 – «Наполи» чудом не забил, не выиграл у середняка Серии А и практически подарил скудетто «Ювентусу», между ними уже 13 очков.

А еще в Италии:

СПАЛ и «Фиорентина» спокойненько себе гоняли 1:1. Но на 74-й забили хозяева, судьи посмотрели видеоповтор, VAR сначала отменил гол, глянул еще один эпизод и назначил пенальти в их же ворота. Вместо 2:1 счет стал 1:2, и «фиалки» вколотили еще пару гвоздей и выиграли – 4:1.

«Дженоа» стильно зашиб борющийся за Лигу Европы «Лацио» – 2:1, экс-защитник «Зенита» Миммо Кришито положил корпус и шлепнул из-за штрафной на 93-й минуте.

Мауро Икарди, Ванда Нара, «Интер» – «Сампдория»Getty Images

«Интер» и «Сампдория» забивали друг другу лишь с 73-й по 78-ю минуты, но у миланцев получился на гол больше – 2:1. Мауро Икарди, лишенный капитанской повязки и места на матче ЛЕ, смотрел матч с трибун под ручку с Вандой Нарой. Официальная версия – воспаление колена.

«Про Пьяченца» вывела на поле лишь 7 игроков, причем из молодежки, и сгорела 0:20. Что это за дичь?

А еще в Англии:

На Островах – день старейшего турнира в истории. В Кубке страны клубы АПЛ спокойно отлупили аутсайдеров – «Вулверхэмптон» вонзил один штык в «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас» за тайм справился с «Донкастером» (2:0). Только «Суонси» грохнул корешков по Чемпионшипу крупно – 4:1, пострадал «Брентфорд». Четвертьфиналы нажеребят в понедельник, 18 февраля.

А еще в Германии:

«Байер» (Леверкузен)Imago

«Байер» закончил матч с «Фортуной» с немыслимым показателем владения – 84,1%, от такого даже Гвардиола облысеет (а, ну да). Леверкузенцы забили по банке в каждом из таймов и не нервничал по пустякам – 2:0, Хаверц и Бэйли сделали разницу.

«Айнтрахт» не удержал победу над идущим третьим «Гладбахом» и поделил с «Боруссией» очки. 1:1 – франкфуртский клуб впервые с 1963 года сгонял пять ничьих подряд, такого не было с основания Бундеслиги.

А еще во Франции:

«ПСЖ» давно выиграл Лигу 1, так что использует матчи внутреннего чемпионата для восстановления лидеров и обкатки молодежи. Но на матч с пятой командой Франции Томас Тухель выставил практически основу и даже Мбаппе, Ди Марию и Тьяго Силву, но пристегнул к топам Ареола, Паредеса и 19-летнего Муссу Диаби.

Посмотрите, кого заметили на матче «Лилль» – «Монпелье».

А еще в Голландии:

«Аякс» не расстроился из-за поражения от «Реала» и вызверился в Эредивизье – 5:0, пострадал НАК из Бреды. Душан Тадич сделал дубль – теперь у него 23 гола за амстердамцев, столько же, сколько за четыре сезона в «Саутгемптоне».

«Фейенорд» проиграл «Гронингену» из-за автогола Свена ван Бека – 0:1. Для парня это шестой мяч в свои ворота, причем пять из них досталось Кеннету Вермеру. Никто из партнеров голкипера не закидывал в сетку больше Ван Бека. Уникум.

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