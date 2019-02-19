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У Салаха, Месси и Криша есть двойники. Отличи звезду от фейка

У Салаха, Месси и Криша есть двойники. Отличи звезду от фейка
Артем Мазилкин

13 мин. назад

Самый сложный тест в истории тестов (в том числе ЕГЭ).

У многих звезд футбола есть двойники. Их называют доппельгангеры. В основном это люди, которые работают аниматорами на специальных мероприятиях или разыгрывают кого-то, ведут блоги. Но есть и такие персонажи, которые становятся известнее, чем многие настоящие игроки. Проверь себя и отличи таких деятелей от реальных футболистов.

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