Eurosport
У Салаха, Месси и Криша есть двойники. Отличи звезду от фейка
Самый сложный тест в истории тестов (в том числе ЕГЭ).
У многих звезд футбола есть двойники. Их называют доппельгангеры. В основном это люди, которые работают аниматорами на специальных мероприятиях или разыгрывают кого-то, ведут блоги. Но есть и такие персонажи, которые становятся известнее, чем многие настоящие игроки. Проверь себя и отличи таких деятелей от реальных футболистов.
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