Хет-трик гения Месси, камбэк Кейна и рекорд Мбаппе. Футбол субботы, погребенный под носками и пеной

Испания

Тренер «Севильи» Пабло Мачин в матче с «Барселоной» отказался от здоровяка Андре Силвы. Энтренадор поставил в нападение шустриков Бен Йеддера и Сарабию, снабдив их на флангах Навасом и Промесом.

На старте игры андалусийцы срывали атаки «Барсы» мелкими фолами и выходили из обороны через центр, после чего и забили к середине тайма. На 22-й минуте Навас забил в 300-м матче в основном составы в Примере, но через 240 секунд Лионель Месси почти повторил гол Зидана «Байеру» и сравнял счет.

«Севилья» вышла вперед еще до перерыва, поэтому из раздевалки Вальверде выпустил свежих Серхи Роберто и Видаля. Каталонцы долго собирались с мыслями и даже лишились пенальти на Суаресе, когда арбитр Лаос просто не посмотрел видеоповтор фола Симона Кьера. Лео Месси убил тревогу – забил сначала на 70-й, еще поднажал и положил еще на 85-й, а на 93-й выдал ассист на Луиса Суареса. 4:2 – «Барселона» выбросила «Севилью» из топ-4, у Месси 650-й гол в карьере и 50-й хет-трик.

А еще в Испании:

«Хетафе» дома отбуцкал аутсайдера «Райо» – 2:1. Клуб из пригорода Мадрида на два очка опередил «Севилью» и вошел в четверку лучших, а это зона ЛЧ. И у «Хетафе» худшая точность передач в Испании (64,2%, каждый третий пас – сопернику) и худшее владение (42,3%).

Англия

Харри Кейн, «Тоттенхэм»Getty Images

В состав «Тоттенхэма» на матч с «Бёрнли» вернулся Харри Кейн – у Почеттино не хватает игроков, чтобы тратить время на слезки и нормальное восстановление звезд. В первой половине команды играли без ворот, зато полыхнули после перерыва. Форвард «бордовых» Крис Вуд плечом затолкал мяч с углового, но уже через восемь минут Кейн получил пас из аута и восстановил разницу.

Вместо навала «шпор» гости пошли вперед, и их гол оказался смертельным. Эшли Барнс забил в четвертом матче подряд и принес «Бёрнли» победу – 2:1. После финального свистка арбитр Дин что-то ответил тренеру «Тоттенхэма», и Почеттино еле оттащили от судьи.

«Иногда происходят глупости, и ты на них реагируешь. Видимо, мне нужно пойти и извиниться перед рефери», – сказал Маурисио после матча.

А еще в Англии:

«Борнмут» с «Вулверхэмптоном» разошлись вничью – 1:1, но самое интересное произошло в последние 10 минут. Сначала Джошуа Кинг из «вишен» не забил левенький пенальти, а на 95-й минуте на стадионе врубили полив газона прямо во время игры.

«Кристал Пэлас» уработал «Лестер» – 4:1, а тренер лондонцев Рой Ходжсон стал самым пожилым менеджером в истории АПЛ. На момент матча с «лисами» дедушке был 71 год и 198 дней.

Италия

Участник плей-офф ЛЧ чудом не влетел 19-й команде Серии А. «Рома» пропустила на пятой минуте от «Фрозиноне» – Стивен Н’Зонзи привез атаку, и андердог открыл счет. Римский клуб с помощью Джеко и Пеллегрини вывел фаворитов вперед за одну минуту – с 30-й по 31-ю.

За целый матч «Рома» ударила по воротам и в створ столько же раз, сколько и предпоследний клуб Италии, но спас всех другой бомбардир. На последней, 95-й минуте Стефан Эль Шаарави открылся на левом краю штрафной, отдал в центр на Джеко, и босниец телом внес мяч в сетку.

3:2 – римляне продолжают гонку за топ-4 и Лигой чемпионов на следующий сезон. От «Милана» их отделяет один балл, от идущего третьим «Интера» – два очка и матч «нерадзурри» в запасе.

А еще в Италии:

«Торино» без нервов одолел «Аталанту» – 2:0. Для туринцев эта пятая подряд сухая победа, последний раз такое с ними случалось в год смерти Черненко.

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Германия

Хави Мартинес («Бавария»)Getty Images

«Бавария» забыла, что против нее не Салах и Мане из «Ливерпуля», и сгоняла унылый матч с «Гертой». За полтайма берлинцы забили (из офсайда) и опасно пробили (ногой Саломона Калу) с острого угла. Чтобы сильнее нажать на лидирующую дортмундскую «Боруссию», Нико Ковач выпустил в перерыве Тьяго Алькантару вместо Леона Горетцки. Но лучшим стал Йозуа Киммих, выбивший мяч с линии ворот после удара Дэви Зельке.

Мюнхенцам повезло, что Хави Мартинес перепрыгнул голкипера на угловом и открыл счет. Карим Рекик сцепился с Робертом Левандовским и получил прямую красную, так что конец матча «Бавария» проводила, как под валерьянкой. 1:0 – скучнейшая победа действующих чемпионов, по очкам они сравнялись с «Боруссией», но у черно-желтых еще игра в запасе.

А еще в Германии:

Участник Лиги чемпионов от Бундеслиги «Шальке» получил трешку от «Майнца» – 0:3. У «кнаппенов» сейчас 23 очка после 23 туров – это худший результат с 1983 года (тогда они вылетели).

«Гладбах» второй раз подряд присел на 0:3 в чемпионате – неделю назад это была «Герта», теперь трюльник отгрузил «Вольфсбург». И «Боруссия М» все еще идет третьей в Бундеслиге!

Форварда «Нюрнберга» Матеуша Перейру удалили на четвертой минуте. Судья увидел на повторе, что бразилец ударил по яичкам защитника «Фортуны», и показал ему красную. Его команда забила первой, но в итоге проиграла в Дюссельдорфе – 1:2.

А еще во Франции:

«ПСЖ» протаранил середняка чемпионата «Ним» – 3:0. Килиан Мбаппе оформил дубль, забил уже 50-й мяч в Лиге 1 и стал самым молодым игроком, кто пробил полсотни голов во Франции. Ему всего 20 лет, а он уже чемпион мира и чемпион наших сердечек.

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