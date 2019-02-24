Парень хотел остановить соперника в подкате, но нелепо срубил своего же
От гола такой прием не спас.
Парень хотел круто спасти команду и остановить проход соперника по флангу, но что-то пошло не так.
Подкатиться под футболиста другой команды не получилось, а вот срубить одноклубника – пожалуйста. В итоге десятка в красно-белой футболке убежал к воротам, вышел один на один с вратарем и легко переиграл его.
- Если это момент сломал вашу психику, ее можно восстановить, посмотрев на восстание фонтанчиков в игре АПЛ.
- Или заценить крутой голасо со штрафного из Серии B.
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