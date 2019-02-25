Новый трофей «Сити», отскок «Реала» и подъем «Монако». Воскресный футбол взбодрил на неделю

Англия

Ромелу Лукаку в матче против «Ливерпуля»Getty Images

От матча «МЮ» и «Ливерпуля» поклонники футбола ждали крови, моря моментов и лавину голов, а получили только первое. Хозяева исчерпали замены уже к 43-й минуте, когда Сульшеру из-за повреждений пришлось убрать Мату, Перейру и Лингарда. При этом Джесси провел на поле всего 18 минут – именно он появился вместо Хуана. У «Ливерпуля» тоже в первой половине вылетел Фирмино и уступил место Старриджу.

Конечно, настолько стремительное изменение составов повлекло проблемы с взаимопониманием, из-за чего игра скомкалась и превратилась в плохо перемешанную манную кашу. «У нас было четыре травмированных – пришлось сохранить в игре Маркуса Рэшфорда. Казалось, что это будет тяжелый день. Но я не помню, чтобы у «Ливерпуля» был голевой момент», – хихикнул после игры Сульшер.

За весь матч «Ливерпуль» попал в створ лишь раз, и тот удар с 25 метров с разворота нанес Старридж – ноль опасности. «МЮ» тоже не выделился – все тычки в сторону ворот Алиссона были вялыми и точно в перчатки голкиперу. В итоге 0:0 – на «Олд Траффорд» выписали лучшее снотворное в году.

Четыре замены в первом тайме в рамках АПЛ – такого не происходило в турнире 10 лет (в последний раз страдали «Уиган» и «Фулхэм»).

Давид де Хеа стал седьмым голкипером, проведшим 100 сухих матчей в АПЛ за один клуб.

А еще в Англии:

«Арсенал» в гостях более чем уверенно расправился с «Саутгемптоном», который убил сам себя: на 5-й минуте Редмонд запорол выход один на один, а в ответной атаке Ляказетт подстроился под неудачный удар Мхитаряна и забил пяткой. Окончательно все стало ясно спустя четверть часа, когда ужасный вынос Ганна кристализовался в гол Генриха – 2:0. После этого «канониры» истратили еще тройку моментов, но не допустили ни одного у ворот Лено и по итогам матча устроились на любимое четвертое место в АПЛ.

Главный матч Англии

«Ман Сити» – победитель Кубка английской лигиGetty Images

«Сити» и «Челси» разыграли Кубок английской Лиги, который предсказуемо достался «горожанам» при непредсказуемом развитии событий. После серии неудач поползли слухи, что игра за трофей, в случае провала, станет последней для Маурицио Сарри во главе «синих». Поэтому алленаторе вспомнил о своих корнях и врубил максимально оборонительный режим.

В итоге игра абсолютно предсказуемо свалилась в серию пенальти – «Челси» только на это и рассчитывал, ведь за матч ни разу не пробил в створ при семи попытках. Но и 11-метровые лучше исполняли номинальные гости: Джорджиньо пробил в руки Эдерсону, Луис зарядил в штангу. У «Сити» промазал только Сане, которого точными ударами поддержали Агуэро, Силва, Гюндоган и Стерлинг.

«Челси» весь финал с «Сити» старательно шел к серии пенальти, но Джорджиньо и Луис все испортили

«Манчестер» выиграл трофей в шестой раз в истории, но после матча все обсуждали не результат и победителя, а ситуацию перед серией пенальти: Кепа вывел из себя Сарри, отказавшись уступить место в воротах Вилли Кабальеро. По ходу инцидента было видно, что ситуация накалена до предела, но после матча все участники эпизода сгладили углы и объяснили, что между ними произошло недопонимание. Что ж, поверим наслово.

«Почему игроки не выкинули Кепу?» «Челси» устроил шоу из замены вратаря и влетел «Сити» по пенальти

Пеп выиграл 25-й трофей в карьере и догнал Жозе Моуринью. Кому-то придется срочно снова выходить на работу.

Испания

Гарет Бэйл празднует победный мяч в ворота «Леванте»Getty Images

«Реал» мощнейше отскочил в матче против «Леванте». Солари оставил на скамейке Марсело, Бэйла и Асенсио – первое время мадридцы плохо представляли, что им делать и больше защищались. «Леванте» покусывал соперника неприятными забросами, но пропустил первым на 43-й, когда арбитр углядел игру рукой в штрафной Абарискеты. К точке подошел Бензема, забил 20-й гол в сезоне и 138-й в Ла Лиге и теперь делит 27-ю строчку в истории турнира с Ладиславом Кубалой.

«Леванте» не отказался от атакующей игры, и на исходе часа Рохер, до этого дважды попавший в штангу, на этот раз пробил впритирку. Игра катилась к ничьей, но Каземиро заработал гаденький пенальти, после которого сложно обвинять в симуляциях Бускетса или Неймара – удар реализовал Бэйл. 2:1 – «Реал» с трудом вырвал победу, но потерял Начо, который не сыграет в Класико из-за красной карточки.

Бензема забил 20 и более мячей в седьмом из 10 сезонов в Мадриде.

«Реал» впервые за 38 лет провел всухую лишь один из 13 выездных матчей в чемпионате.

«Реал» победил «Леванте» и породил мем с Каземиро. VAR снова в центре скандала

А еще в Испании:

Альваро Мората открыл счет голам за «Атлетико» в пятой игре за клуб: на 31-й минуте матча против «Вильярреала» испанец удачно подстроился под навес Луиса и забил ногой. Еще один мяч в ворота соперника отправил Сауль. 2:0 – мадридцы закрепились на втором месте в таблице, будущий соперник «Зенита» в ЛЕ погрузился в зону вылета на 18-е место.

«Валенсия» имела отличный шанс приблизиться к лигочемпионской четверке, но на 89-й минуте упустила победу над «Леганесом». Голами в составах команд обменялись Кондогбия и Брэйтуэйт, 1:1. «Летучие мыши» стали первой в истории Ла Лиги командой, скатавшей ничью в 15 из 25 матчей сезона.

Германия

Марио Гётце забил решающий мяч в ворота «Байера»Getty Images

«Байер» на неделе получил оплеуху от «Краснодара» и покинул Лигу Европы, а спустя три дня позволил «Боруссии» прервать серию из пяти подряд матчей без побед. Начало встречи осталось за гостями, которые усилиями Хаверца и Фолланда чуть не положили двушку, но потом стандарт – Загаду внес мяч в сетку с двух метров после углового.

Расстроенные игроки «Байера» облепили штрафную Бюрки и жужжали вокруг нее до тех пор, пока Хаверц и Фолланд в четыре касания не прошли половину игроков соперника, а последний не забил через домик Витцеля в ближний угол. Не прошло и минуты, как «Боруссия» снова вышла вперед – главный хит выходных в Германии записал Санчо, который оформил восьмой мяч в сезоне.

После перерыва команды обменялись голами, при этом «Дортмунд» забил единственным попаданием в створ – все сделал Гётце. «Байера» хватило лишь на ответку от Та – 3:2. «Боруссия» снова оторвалась от «Баварии» на три балла.

Санчо стал четвертым игроком в топ-5 лиг Европы после Азара, Киммиха и, конечно, Месси, оформившим 10 и более ассистов в сезоне.

А еще в Германии:

«Айнтрахт» в мидуик порвал в клочья «Шахтер», а теперь произвел то же с «Ганновером» благодаря игрокам с Балкан. Ребич забил, Костич забил и отдал, а Йович забил и отдал дважды. В итоге 3:0, «Франкфурт» обскакал в таблице «Байер» и ворвался в зону ЛЕ.

Италия

Пауло Дибала и Маттиа Перин после победы над «Болоньей»Getty Images

Ожидалось, что разозленный неудачей в ЛЧ «Ювентус» приедет в гости к клиентам из «Болоньи» и положит пару-тройку горячих банок, но матч прокатился по удивительному сценарию. Во-первых, «бьянконери» нанесли почти в три раза меньше ударов, чем соперник (13 на 5). Во-вторых, забили после единственной ошибки защитников «Болоньи»: на 67-й прострел с фланга точно на ногу Дибале вынес Эландер.

Аутсайдер даже после пропущенного прилично сопротивлялся и уже в компенсированное время угодил в штангу ворот Перина. Роналду тут же ответил вялым тычком в ближний, но счет остался лайтовым – 1:0. «Ювентус» не проигрывает в Серии А 25 матчей подряд, а отрыв от «Наполи» в 13 очков дает понять – в случае вылета из ЛЧ «бьянконери» три месяца будет очень скучно.

А еще в Италии:

Аркадиуш Милик в третий раз в сезоне забил со штрафного и догнал по этому показателю Месси. Правда, поляку потребовались всего четыре попытки, Лео – 28. Ну а «Наполи» превратил в кашу «Парму» – 4:0.

«Фиорентина» и «Интер» выдали матч-триллер. Хозяева вышли вперед уже на 15-й секунде, а по истечении часа горели 1:3 после голов Весино, Политано и Перишича (Иван забил с пенальти, который был назначен после VAR). На 74-й Муриэль сократил отставание страшнейшим выстрелом со штрафного в девять, а счет 3:3 «фиалки» устроили на 101-й минуте при семи добавленных – арбитр более пяти минут решал, ставить ли мяч на точку у ворот Хандановича.

Маттео Политано использовал после забитого мяча празднование Мауро Икарди, чем сильно разозлил Ивана Перишича и получил выговор.

Фабио Квальярелла реализовал пенальти и принес «Сампдории» победу над «Кальяри» – 1:0. Для 36-летнего форварда этот мяч стал 17-м в чемпионате при шести ассистах, по сумме он уступает только Роналду, у которого 29 результативных действий. Да, а еще Фабио не забил вот такое.

А еще во Франции:

Жардим творит чудеса: с новым-старым тренером «Монако» выиграл третий матч при ничьей и одном поражении. И в этот раз все действительно серьезно: монегаски подстрелили ни какого-нибудь лузера, а «Лион», причем 2:0. У хозяев солировали Мартинш, у которого 3+3 в трех матчах за новый клуб и Рони Лопеш. У «Олимпика» неудачником признан Депай, не забивший пенальти. Александр Головин традиционно вышел в старте и так же традиционно покинул поле во втором тайме.

А еще в Голландии:

ПСВ полчаса пробегал в большинстве против «Фейенорда» после глупой красной Ван Бека (за две минуты схватил две карточки за подножку и задержку), но с трудом добыл даже ничью. На мяч Йоргенсена точным ударом ответил Лосано. 1:1 – «Эйндховен» опасно подпустил «Аякс» (между командами 2 очка), а «Фейенорд» окончательно слился в борьбе хотя бы за серебро.

«Витесс» Слуцкого положил на лопатки 16-й клуб чемпионата «Эммен» (3:0), а один из мячей пушечкой с 35 метров забил некто Эдегор.

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