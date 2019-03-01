Рауль возглавит юношескую команду «Реала» после скандала с Альваро Бенито

Альваро Бенито после полуфинального матча Кубка Испании выступал экспертом на радио и телевидении. Он раскритиковал игру основного состава «Реала» против «Барселоны»: заявил, что Винисиус вносит дисбаланс в игру команды, а Каземиро и Тони Кроос не заслужили ни минуты игрового времени.

Руководство «Реала» отреагировало увольнением специалиста. Юношескую команду (U18) возглавит экс-игрок команды Рауль Гонсалес Бланко. Об этом сообщает Marca.

«Реал» вылетел в полуфинале Кубка Испании, во втором матче проиграв 0:3 «Барселоне».

Рауль также был помощником гендиректора мадридского клуба.

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