«Барса» снова сильнее «Реала» в Класико, «Бавария» догнала «Боруссию». Лучшее 2 марта в твоей жизни

Испания

В этом сезоне «Реал» не выиграл ни одного Класико. «Барселона» уничтожила мадридцев в чемпионате (5:1), подарила надежду в Кубке (1:1) и вынесла в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

В дебютном для себя Класико в Примере Солари сделал два изменения по сравнению с прошлой игрой: поменял Наваса на Куртуа и выпустил вместо Васкеса Бэйла, с которым «Реал» проиграл «Барсе» четыре матча подряд при условии, что Гарет выходил в старте. Вальверде же опустил на позицию правого защитника Серхи Роберто и сабнул Семеду на Артура.

Гол Ивана РакитичаGetty Images

В начале тайма команды высоко прессинговали и отметились парой проходных ударов, но на 26-й минуте Ракитич вышел один на один, мягко перебросил Куртуа и оформил четвертый страйк в ворота «галактикос» за карьеру. Больше, чем «Реалу», хорват забивал только «Бетису».

Пропущенный мяч вскипятил Рамоса, который грязно отмахнулся от Месси и попал локтем по зубам. После столкновения Лео пободался с испанцем, но Серхио все равно остался безнаказанным. Зато в следующих безобидных единоборствах игроки «Барсы» мстили за аргентинца и незаметно задевали мадридского капитана.

Несмотря на резвые атаки «Реала», каталонцы смотрелись солиднее и не допустили ошибок кубковой встречи. 1:0 – на этот раз Вальверде тактически уработал Солари, победил в четырех матчах против «Мадрида» подряд и впервые за 87 лет вывел «Барселону» вперед по выигранным Класико.

А еще в Испании:

Испанские арбитры совершенно не умеют пользоваться VAR, поэтому раскаляют игры до банной температуры. В этот раз досталось «Севилье» и «Уэске», которая до 84-й минуты вела в один мяч. После судья не увидел офсайд команды Мачина даже на видеоповторе и подарил Бен-Йеддеру пенальти, вытекший в гол. Далее рэф отменил молниеносный второй мяч «Севильи», а на 98-й минуте Авила вонзил победный для «Уэски» мяч в ближний угол – 2:1.

Англия

Оба тренера подготовили несколько неожиданностей перед игрой. После поражения от «Челси» Почеттино перетасовал защиту и вернул в основу Вертонгена и Роуза. Эмери, несмотря на разгром «Борнмута» (5:1), поставил Ляказетта вместо Обамеянга и взял Ивоби и Рэмзи для взлома обороны «шпор».

Аарон быстро оправдал выход на поле и на 16-й минуте спринтовал к воротам после ошибки Санчеса. Ляказетт вырезал удобный пас, а валлиец убежал от Ваньямы, обыграл Льориса и покатил мяч в пустые. «Тоттенхэм» ответил незасчитанным голом Кейна из офсайда и убойным дуплетом в исполнении Эриксена и Сиссоко, но Лено летал за выстрелами.

Аарон РэмзиGetty Images

Во втором тайме «шпоры» продолжили давить и выцедили спорный 11-метровый после падения Кейна при розыгрыше штрафного. Харри сам подошел к точке и сравнял счет, после чего игра затихла.

Кульминация случилась на 89-й минуте, когда пенальти уже заработал «Арсенал». Обамеянг хотел повторить подвиг Кейна, но бездарно пробил с точки и растоптал шансы на три очка. В конце матча грусти фанатам «пушкарей» добавил Торрейра, который шипами въехал в колено Роузу и заработал прямую красную.

После ничьей Почеттино намекнул, что «Тоттенхэму» нужно найти другого коуча, чтобы завоевать первый трофей. Если Леви хочет оставить Маурисио, то летом ему придется нехило расчехлить кошелек. Все-таки «шпоры» скучают без мощных приобретений два трансферных окна.

А еще в Англии:

«Сити» покорил всех тактических гиков в матче с «Борнмутом»: ни одного удара по воротам Эдерсона, 82% владения мячом и 23 выстрела по створу «вишенок», среди которых только тычок Мареза пришелся в сетку.

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Сульшер продолжил взламывать сердца болельщиков и обыграл «Саутгемптон» в стиле Ферги-тайм. Лукаку взорвался и на 88-й минуте зашвырнул победный второй мяч – 3:2. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.

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Италия

Пока ты смотрел Класико, на «Стадио Олимпико» полыхало римское дерби. «Лацио» тут же растормошил «Рому» голом Фелипе Кайседо, знакомого болельщикам «Локомотива». Отставание в счете активизировало «волков», но Томас Стракоша парил на ленточке ворот.

Во второй половине встречи Фасио приемом из кунг-фу в площадке добавил свое имя в блэклист фанатов «Ромы». Вышедший на замену Иммобиле добил «волков» реализованным пенальти после четырехматчевого сушняка. На последних минутах Катальди окончательно разбомбил соперника, прошив Ульсена ядовитой пушкой, и приблизил Ди Франческо к бирже труда.

Фелипе КайседоGetty Images

В компенсированное время Джеко сцепился с Раду, и команды устроили мини-потасовку. Экс-игрок «Лацио» Коларов разнял файтеров, но получил желтую карточку за отмашку от судьи. Сразу после свистка о продолжении игры серб плечом встретил Иммобиле, за что арбитр моментально показал ему второй горчичник.

3:0 – разгром в римском дерби и пособие от Коларова об удалении за несколько секунд.

А еще в Италии:

Для попсов: Пёнтек в этом туре не отличился, но «Милан» победил у «Сассуоло» благодаря автоголу Лиролы.

Для андеров: «Эмполи» и «Парма» сварганили вкусные 3:3, при этом почти все мячи заколотили со стандартов. Жервиньо отметился голом с фирменной обводкой вратаря на скорости, а Бруну Алвеш выдал ассист и подставил голевое бедро под прострел.

Германия

Гол Хави МартинесаSID

В пятницу «Дортмунд» плюшево слил «Аугсбургу» – 1:2, поэтому у «Баварии» появились шансы догнать «Боруссию» по очкам. На пути стоял «Мёнхенгладбах», но команду с четвертого места быстро контузили. Хави Мартинес подкараулил подачу на угловом на 2-й минуте, после чего мюнхенцы удвоили преимущество банкой Мюллера.

Казалось, что сокращение в счете от Штиндля перед перерывом подарит интригу, но на деле «Бавария» положила еще три. Левандовский залепил дубль и догнал лучшего бомбардира-легионера Клаудио Писарро – теперь у обоих 195 мячей. В перерыве между голами Левандовского зачекинился Гнабри, когда поляк не пробил вратаря с добивания.

«Бавария» стала первой командой, которая достигла отметки в четыре тысячи мячей в Бундеслиге, а самое главное – сравнялась с «Дортмундом» в таблице.

А еще в Германии:

«Шальке» унизительно проиграл «Фортуне» (0:4) и по-прежнему барахтается на 14-м месте, к несчастью для Никиты Бобылева.

«Лейпциг» добился скромной победы благодаря Клостерманну и вышел на третье место, обогнав «Мёнхенгладбах».

А еще во Франции:

«ПСЖ» летел «Кану» 0:1 после первого тайма, но благодаря супермену Мбаппе вырвал три очка. На 87-й минуте Килиан принес вин с пенальти.

«Монако» ужасно смотрелся в первом тайме против «Анже» – 0:2, но после перерыва героически отыгрался. Фалькао начал камбэк с ассиста Саши Головина, и Радамель же его завершил точным ударом с 11-метровой точки.

А еще в России:

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