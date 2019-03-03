IFAB внес ряд изменений в правила футбола. Они касаются игры рукой, ударов от ворот и пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании внес ряд изменений в правила игры.

Согласно документу, опубликованному на сайте IFAB, в правилах была уточнена игра рукой. Теперь арбитры обязаны отменить любой мяч, забитый рукой, будь то умышленная игра рукой или непредумышленная.

Также изменения коснулись следующих пунктов:

1) Игрок, которого заменили, должен уйти за ближайшую к нему линию аута, а не идти через все поле;

2) Отменено правило, согласно которому мяч должен выйти за пределы штрафной при ударе от ворот, прежде чем его коснется другой футболист;

3) Внесены изменения в правила, касающиеся построения стенки. Теперь футболисты бьющей команды не имеют права становиться в чужую стенку – они обязаны находиться минимум в метре от нее;

4) При исполнении пенальти голкиперу разрешается стоять на линии ворот одной ногой;

5) В некоторых случаях при попадании мяча в арбитра будет назначаться свободный удар;

IFAB был основан четырьмя британскими футбольными ассоциациями (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии) в 1886 году.

Новые правила вступят в силу с июня 2019 года.

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