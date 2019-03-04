«Ливерпуль» больше не лидер АПЛ, Кепа в воротах и нырок Роналду. Футбол не может быть интереснее

Англия

Событие дня, на которое нужно кликнуть

«Ливерпуль» вышел на мерсисайдское дерби с Ориджи вместо Фирмино и Фабиньо в опорной зоне. На «Гудисон Парк» хорошенько лило всю первую половину, хотя погода не отменяла прессинг и моменты «красных». Удары в матче подвезли только к середине тайма – Салах выкатился в штрафную по правому краю и не пробил Пикфорда. И это был единственный голевой шанс в первые 45.

«Ливерпуль» чуть навалился после перерыва – на 56-й минуте Мо снова оказался перед воротами, промедлил и попал в вставленную ногу защитника Кина. Клопп после часа игры выпустил Фирмино с Милнером, но лучший момент был у Фабиньо, который затупил с трех метров от ленточки. «Эвертон» тоже нашел лаки-панч, но Бернард не проткнул мяч из вратарской после прострела Ришарлисона.

0:0 – «Ливерпуль» растерял семиочковое преимущество и пропустил «Сити» на первую позицию в АПЛ. Юрген Клопп ответил в духе «Кому нужно первое место в начале марта?», но точно ли он возьмет его в мае?

Цифра матча: 17. Алиссон провел больше сухих матчей в Премьер-лиге, чем пропустил мячей (15).

Победа дня, которая комфортнее домашних тапочек

Гонсало Игуаин, «Челси» – «Фулхэм»Getty Images

Сарри закончил с воспитанием Кепы и вернул его в старт на матч с «Фулхэмом». Бедовые «дачники» уволили второго тренера за сезон и поставили экс-центрхава «Челси» и «Тоттенхэма» Скотта Паркера, чтобы отыграть -10 и спастись от вылета.

Первые 20 минут прошли в набегах туда-сюда, пока Гонсало Игуаин с кросса Аспиликуэты не сделал разницу. После гола Пипиты «синие» расслабились, еле спаслись от удара Митровича из штрафной и затем пропустили от Чеймберса с углового. А еще через три минуты «Фулхэм» бросил в опорной зоне Джорджиньо, и тот забил издали первый с августа мяч в Англии.

В следующие полчаса игры у «Челси» было еще три хороших и два сносных момента, но из-за кипера «дачников» Рико и плохой точности счет не вырос до более удобного. После 60-й минуты фавориты прижались к воротам, Аррисабалага сделал два тяжелых сэйва и пропустил на 94-й (но из офсайда). 2:1 – «Фулхэм» стал первым в истории, кто проиграл 10 лондонских дерби за сезон. «Челси» по пропущенным уже в топ-4.

Цифра матча: 3. Эден Азар стал третьим игроком «Челси» после Дрогба и Лэмпарда, который забил больше 50 мячей и отдал больше 50 ассистов.

А еще в Англии:

«Лестер» проиграл на 92-й минуте в первом матче Брендана Роджерса – 1:2, Варди снова забил, но Андре Грей из «Уотфорда» был быстрее и круче.

Италия

Криштиану Роналду, «Ювентус» – «Наполи»Getty Images

У «Наполи» оставался призрачный шанс пуститься в погоню за «Ювентусом». Но в середине первого тайма Малькюи обрезал на своей трети, Мерет выбросился на мяч и срубил у штрафной Криштиану. Арбитр сразу показал голкиперу красную и назначил стандарт. Карло Анчелотти сразу понял, что ловить в матче нечего, и ради второго вратаря снял с игры форварда Милика. Спустя три минуты после удаления Пьянич красиво перебросил стенку и открыл счет.

«Партенопеи» внезапно пошли вперед, и Зелиньский в следующей атаке шмякнул в штангу, а Инсинье пробил издали в руки Шченсному. На 39-й минуте «Юве» разыграл угловой, и оставшийся один Джан замкнул подачу с правого фланга. В перерыве Анчелотти снял защитника ради Мертенса, и на первой минуте второго тайма составы уравнялись: Пьянич сыграл рукой и получил вторую желтую. К часу игры Кальехон опередил оказавшегося в полупозиции голкипера и вонзил в сетку из вратарской.

«Неаполь» завелся и пошел вперед, Аллегри выпустил двух оборонительных игроков вместо Канселу и Манджукича, но «Ювентус» еще сильнее прижался к воротам и закономерно получил. На 81-й минуте VAR рассмотрел руку Алекса Сандро в штрафной и дал пенальти хозяевам – Инсинье стукнул в левую трубу ворот и похоронил шансы «Наполи». 2:1 – «Юве» в тяжелом матче 10х10 победил и оторвался от всех на 16 очков.

Цифра тура: 13. Именно на этой минуте все матчи тура приостанавливали ради 60 секунд аплодисментов в память о погибшем год назад Давиде Астори.

Испания

Альваро Мората, «Атлетико» (Мадрид) – «Реал Сосьедад»Getty Images

У Альваро Мораты за полчаса было два хороших момента, и с 30-й по 33-ю он забил двушечку «Сосьедаду» головой. В этом весь «Атлетико»: мадридцы вдрызг проиграли по владению (38/62) и ударам по воротам (8-17), остались в меньшинстве на 62-й минуте и все равно спокойно отбуцкали басков – 2:0, от «Барсы» минус 7.

«Валенсия» во втором тайме разобралась с «Атлетиком» – 2:0, Родриго и вышедший на замену Гамейро забили на 49-й и 89-й. Денис Черышев провел средний матч – 0 ударов, 1 ключевой пас, 1/5 точных кроссов, 78% аккуратности передач.

«Хетафе» опрокинул «Бетис» (2:1) и не проигрывает уже пять матчей в Примере. Клуб из подмадридья идет четвертым, +2 от «Алавеса», +5 от «Севильи» и +6 от «Валенсии». Лига чемпионов вполне реальна.

А еще во Франции:

«Лион» обменялся голами с «Тулузой» в первую четверть часа, включил режим Халка (не из «Зенита», а того, зеленого) и вколотил четыре мяча – 5:1 за 10 дней до ответного матча с «Барселоной» в ЛЧ.

Марио Балотелли проапгрейдил селфи-празднование Тотти – после гола «Сент-Этьену» он взял свой айфон у фотографа и прямо на поле запилил стрим в инстаграме. «Олимпик» выиграл – 2:0, но больше лайв-трансляций не запускал.

А еще в Германии:

В лузер-контесте худшим оказался «Ганновер». Предпоследняя команда Бундеслиги крупно влетела предпредпоследнему «Штутгарту» – 1:5, дубль сделал бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер. Единственный мяч за «96-х» вонзил экс-форвард «Рубина» Жонатас.

А еще в Португалии:

В тюрьме Каштелу-Бранку в 250 км от Порту 10 заключенных заметили, что все сотрудники смотрят матч «драконов» с «Бенфикой», проделали дыру в стене и почти дали деру, но их во время обхода заметила пара охранников, которые забили на футбол. Всех задержали по новой, двоих отправили на другую зону. А «Бенфика» выиграла – 2:1.

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