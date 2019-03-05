Эмоции от Неймара, Криштиану и других. Угадай, плакал ли этот футболист или нет

Футбольные матчи врезаются в память и остаются мощными воспоминаниями не только из-за красивых голов и исторических побед, но и из-за эмоций участников.

Радость от выигранного трофея или горечь от обидного поражения: мы сопереживаем игрокам и проживаем вместе с ними эти моменты. Отгадай, кто из футболистов не сдерживал, а слез, а кто за всю карьеру мужественно не проронил ни капли влаги после матча, кроме пота.

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