Getty Images

Россия может принять Суперкубок Южной Америки-2020

Россия может принять Суперкубок Южной Америки-2020
Eurosport

23 мин. назад

Следующий год будем богатым на события.

Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России на стадионах ЧМ-2018.

Минспорта ведет переговоры с КОНМЕБОЛ, пока что главным препятствием являются деньги: за проведение турнира южноамериканская федерация хочет получить 15 миллионов долларов, сообщает Sports.ru.

  • Согласно новому формату в Суперкубке будут играть финалисты Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.
  • Ранее президент России Владимир Путин предлагал провести в России финал Кубка Либертaдорес.
  • Решающий матч Кубка Либертадорес-2018 в итоге прошел в Мадриде из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте