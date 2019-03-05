Россия может принять Суперкубок Южной Америки-2020

Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России на стадионах ЧМ-2018.

Минспорта ведет переговоры с КОНМЕБОЛ, пока что главным препятствием являются деньги: за проведение турнира южноамериканская федерация хочет получить 15 миллионов долларов, сообщает Sports.ru.

Согласно новому формату в Суперкубке будут играть финалисты Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал провести в России финал Кубка Либертaдорес.

Решающий матч Кубка Либертадорес-2018 в итоге прошел в Мадриде из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме