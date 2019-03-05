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Россия может принять Суперкубок Южной Америки-2020
Следующий год будем богатым на события.
Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России на стадионах ЧМ-2018.
Минспорта ведет переговоры с КОНМЕБОЛ, пока что главным препятствием являются деньги: за проведение турнира южноамериканская федерация хочет получить 15 миллионов долларов, сообщает Sports.ru.
- Согласно новому формату в Суперкубке будут играть финалисты Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.
- Ранее президент России Владимир Путин предлагал провести в России финал Кубка Либертaдорес.
- Решающий матч Кубка Либертадорес-2018 в итоге прошел в Мадриде из-за беспорядков в Буэнос-Айресе.
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