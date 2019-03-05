Американская футболистка Сидни Леруа тренируется на шестом месяце беременности

Футболистка сборной США Сидни Леруа начала подготовку к новому сезону на шестом месяце беременности.

«Не думала, что начну подготовку, будучи беременной уже 5,5 месяцев, но так вышло. Я не веду контактную борьбу, а только занимаюсь с мячом. Избегаю ситуаций, при которых мяч может срикошетить в живот.

Не провожу слишком интенсивных пробежек и слушаю врача, который намного лучше знает, что мне делать, чем люди из твиттера», – написала Сидни.

На счету Леруа 77 матчей за сборную США.

На клубном уровне Сидни выступает за команду «Орландо Прайд».

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