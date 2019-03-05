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Американская футболистка Сидни Леруа тренируется на шестом месяце беременности

Американская футболистка тренируется на шестом месяце беременности
Eurosport

26 мин. назад

Впрочем, занимается она очень аккуратно.

Футболистка сборной США Сидни Леруа начала подготовку к новому сезону на шестом месяце беременности.

«Не думала, что начну подготовку, будучи беременной уже 5,5 месяцев, но так вышло. Я не веду контактную борьбу, а только занимаюсь с мячом. Избегаю ситуаций, при которых мяч может срикошетить в живот.

Не провожу слишком интенсивных пробежек и слушаю врача, который намного лучше знает, что мне делать, чем люди из твиттера», – написала Сидни.

  • На счету Леруа 77 матчей за сборную США.
  • На клубном уровне Сидни выступает за команду «Орландо Прайд».

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