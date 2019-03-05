Боатенг: «Хотел бы другого прощания со сборной. Убежден, что могу выступать на самом высоком уровне»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его в национальную команду.

«Главный тренер бундестим Йоахим Лёв сегодня сказал мне, что я больше не являюсь частью национальной команды. Он хочет предоставить шанс молодым игрокам, особенно с учетом предстоящих турниров. У сборной появится новое лицо.

Мне грустно от этой новости, потому что для меня всегда было большой честью выступать за сборную Германии. Тем не менее, я уважаю новый курс и понимаю решение главного тренера. Я сам был молодым футболистом и ждал, когда опытные игроки уступят мне дорогу. Лично я убежден, что способен и дальше выступать на самом высоком уровне.

Всегда буду вспоминать о времени, проведенном в составе сборной, с большим удовольствием. Я всегда был горд носить футболку бундестим. Никогда не забуду лето 2014 года, когда мы выиграли чемпионат мира. Конечно, я бы хотел, чтобы с нами попрощались по-другому. Удачи сборной Германии в будущем!» – написал Боатенг в твиттере.

Помимо Боатенга, Лёв отцепил от сборной Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.

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