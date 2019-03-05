Le360: Лионель Месси сыграет за Аргентину против Марокко

Лионель Месси вернется в сборную Аргентины и сыграет в товарищеском матче против Марокко. Матч состоится 26 марта в Рабате.

По данным марокканского агентства Le360, Федерация футбола Аргентины выдвинула перед принимающей стороной ряд условий. Футболистам сборной Марокко запрещено грубо играть против Месси, а также фотографироваться с ним и меняться футболками.

В обмен на выполнение этих условий Аргентина обязуется выпустить Лео на поле минимум на 60 минут.

Месси не выступал за сборную после поражения от Франции в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 (3:4).

По данным AS, Марокко заплатит за участие Месси в товарняке 450 тысяч евро.

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