Eurosport
Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом
Луис Акунья – трудолюбивый парень.
Полузащитник гватемальского клуба «Депортиво Карча» Луис Акунья реализовал пенальти в матче против «Федековеры», а вот дальше события начали развиваться по неожиданному сценарию.
Вместо того, чтобы отметить гол с партнерами, Луис побежал к лестнице, которая ведет к табло, и самостоятельно поменял ноль на единичку. После этого автор гола обнял человека, ответственного за смену цифр.
- 30-летний Акунья родом из Аргентины.
- До местного «Депортиво» он играл в чилийских, мексиканских и аргентинских клубах.
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