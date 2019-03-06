Полузащитник гватемальского клуба «Депортиво Карча» Луис Акунья реализовал пенальти в матче против «Федековеры», а вот дальше события начали развиваться по неожиданному сценарию.

Вместо того, чтобы отметить гол с партнерами, Луис побежал к лестнице, которая ведет к табло, и самостоятельно поменял ноль на единичку. После этого автор гола обнял человека, ответственного за смену цифр.

Видео - Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом 00:43

30-летний Акунья родом из Аргентины.

До местного «Депортиво» он играл в чилийских, мексиканских и аргентинских клубах.

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