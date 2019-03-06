Eurosport

Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом

Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом
Eurosport

32 мин. назад

Луис Акунья – трудолюбивый парень.

Полузащитник гватемальского клуба «Депортиво Карча» Луис Акунья реализовал пенальти в матче против «Федековеры», а вот дальше события начали развиваться по неожиданному сценарию.

Вместо того, чтобы отметить гол с партнерами, Луис побежал к лестнице, которая ведет к табло, и самостоятельно поменял ноль на единичку. После этого автор гола обнял человека, ответственного за смену цифр.

Видео - Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом

00:43
  • 30-летний Акунья родом из Аргентины.
  • До местного «Депортиво» он играл в чилийских, мексиканских и аргентинских клубах.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте