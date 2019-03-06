Томас Мюллер: «Чем больше думаю о решении Йоахима Лёва, тем больше злюсь»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его в национальную команду.

«Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь из-за того, как это случилось. Я не понимаю, почему это решение должно быть настолько бесповоротным. Я был совершенно ошарашен этим решением, принятым главным тренером на ровном месте.

Да, главный тренер сборной определяет все. Я не могу подвергать это сомнению. Но Матс, Джером и я все еще способны играть в футбол на топ-уровне. Вместе со сборной Германии мы прошли длинный путь и, в основном, добивались успехов.

Я всегда был горд носить футболку сборной Германии. Я всегда отдавался игре целиком. Это было невероятное приключение. Я боец, и теперь я смотрю в будущее. Игра еще не окончена», – приводит слова Мюллера Goal.

Помимо Мюллера, Лёв отцепил от сборной Матса Хуммельса и Джерома Боатенга.

В 2014 году Мюллер и сборная Германии победили на чемпионате мира.

Боатенг: «Хотел бы другого прощания со сборной. Убежден, что могу выступать на самом высоком уровне»

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