Le Parisien: бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложили должность в ФИФА

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в ФИФА.

По информации Le Parisien, французу предложили должность руководителя отдела технического развития организации. В обязанности входит работа над изменением футбольных правил и введение технологических инноваций в области игры и судейства.

Сообщается, что 69-летний специалист пока не ответил.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996-го по 2018-й год.

Ему на смену пришел испанец Унаи Эмери.

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