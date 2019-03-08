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Le Parisien: бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложили должность в ФИФА

Le Parisien: Венгеру предложили должность в ФИФА
Eurosport

35 мин. назад

Француз пока думает.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в ФИФА.

По информации Le Parisien, французу предложили должность руководителя отдела технического развития организации. В обязанности входит работа над изменением футбольных правил и введение технологических инноваций в области игры и судейства.

Сообщается, что 69-летний специалист пока не ответил.

  • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996-го по 2018-й год.
  • Ему на смену пришел испанец Унаи Эмери.
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