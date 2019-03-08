Getty Images
Le Parisien: бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложили должность в ФИФА
Француз пока думает.
Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может получить работу в ФИФА.
По информации Le Parisien, французу предложили должность руководителя отдела технического развития организации. В обязанности входит работа над изменением футбольных правил и введение технологических инноваций в области игры и судейства.
Сообщается, что 69-летний специалист пока не ответил.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996-го по 2018-й год.
- Ему на смену пришел испанец Унаи Эмери.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте