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28 футболисток сборной США подали в суд на федерацию футбола из-за гендерной дискриминации

28 футболисток сборной США подали в суд на федерацию футбола из-за гендерной дискриминации
Eurosport

1 час назад

Идеальная новость для 8 марта.

28 футболисток национальной команды США подали в суд на американскую федерацию футбола с обвинением в гендерной дискриминации.

Девушки считают, что их зарплаты не соответствуют аналогичным выплатам в мужской команде, а также существует разница в уровне организационных, транспортных и тренировочных вопросов, сообщает New York Times.

  • Пять футболисток уже жаловались по аналогичному вопросу в Комиссию по равноправию в сфере занятости в 2016 году, но безрезультатно.
  • Женская сборная США – трехкратный чемпион мира и действующий победитель турнира.
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