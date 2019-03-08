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28 футболисток сборной США подали в суд на федерацию футбола из-за гендерной дискриминации
Идеальная новость для 8 марта.
28 футболисток национальной команды США подали в суд на американскую федерацию футбола с обвинением в гендерной дискриминации.
Девушки считают, что их зарплаты не соответствуют аналогичным выплатам в мужской команде, а также существует разница в уровне организационных, транспортных и тренировочных вопросов, сообщает New York Times.
- Пять футболисток уже жаловались по аналогичному вопросу в Комиссию по равноправию в сфере занятости в 2016 году, но безрезультатно.
- Женская сборная США – трехкратный чемпион мира и действующий победитель турнира.
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