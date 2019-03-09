Фанаты «МЮ» поддерживают «Сити» в чемпионской гонке. Все из-за дикой ненависти к «Ливерпулю»

Сезон-2010/11 не получился выдающимся для «Манчестер Юнайтед», хотя команда Фергюсона стала чемпионом. На севере Англии давно привыкли к первым местам, и эта кампания «красных дьяволов» ничем не выделялась на фоне предыдущих успехов: ни божеств типа Кантона и Роналду, ни рекордов по очкам и мощных соперников. Но кое-что все равно сделало май 2011-го особенным для фанатов «МЮ».

Когда Уэйн Руни забил с пенальти в невзрачном выездном матче против «Блэкберна» и ничьей обеспечил «Юнайтед» 19-й титул, случилось то, чего на «Олд Траффорд» ждали с 1990-х. «Ливерпуль» остался позади: злейший враг, который десятилетиями хвастался рекордом по чемпионствам, побеждал в первом дивизионе лишь 18 раз. Болельщики торжествовали и чувствовали облегчение, Руни демонстративно выбрил «19» на груди, медиа вынесли в заголовки знаменитую цитату Ферги из прошлого века: «Моя главная цель – сбросить «Ливерпуль» с гребаного насеста».

За последние годы рекорд по внутренним титулам стал для фан-базы «МЮ» одним из главных поводов для гордости. Даже упадок после ухода Фергюсона не лишил «красных дьяволов» преимущества над командой из соседнего города. В 2013-м «Юнайтед» оторвался от «Ливерпуля» еще на один титул, а «красные» могли сократить отставание лишь однажды – в 2014-м, когда банда Суареса, Стерлинга и Старриджа не дожала в чемпионской гонке матерый «Сити».

В этом сезоне история повторяется: «МЮ» решает свои проблемы и обновляется, а соседские команды разыгрывают титул. Как и тогда, Манчестер объединился против общего врага: болельщики «Юнайтед» наравне с фанатами «Сити» мечтают, чтобы чемпионом второй сезон подряд стал Пеп Гвардиола – лишь бы скаузеры не вернули английскую корону.

Соперничество городов началось еще в конце XIX века: тогда в Манчестере строили канал, который позволял избежать перевоза всех товаров через Ливерпуль. В Ливерпуле бесились из-за грозящих убытков и наказывали соседей непомерными пошлинами на экспорт всех товаров, особенно хлопка. Это заложило основу футбольной вражды, которая обострилась в 1970-80-х.

«Ливерпуль» против «МЮ» в 1985-мGetty Images

Гениальные 1960-е закончились – тогда Мэтт Басби воскресил «МЮ» после трагедии в Мюнхене, дважды победил в чемпионате и добился первого европейского триумфа. Но после ухода шотландского лидера команда покатилась вниз и даже вылетела во второй дивизион, а главной силой в Англии стал «Ливерпуль». Болельщики «Юнайтед» гордились историей своего клуба, но не могли всерьез противостоять нападкам соперников. Те аргументировали превосходство 11 титулами с 1972-го по 1990-й.

«Одноклассники постоянно издевались надо мной и доставали историями про «Ливерпуль» Кенни Далглиша и трофеи, – вспоминал Гари Невилл. – Когда ты наконец побеждаешь, этот момент еще приятнее из-за всей боли, которую терпел до того». Экс-капитан «Юнайтед» олицетворял ожесточенное противостояние клубов. Ненависть Невилла к «Ливерпулю» достигла кульминации в январе 2006-го. Гол Рио Фердинанда на 90-й минуте принес «красным дьяволам» победу, Гари промчался через все поле к фанатам соперника с торжествующим воплем, встряхнул руками и ткнул в эмблему. Его оштрафовали на 6 000 евро и раскритиковали, но сам Невилл до сих пор не жалеет о том поступке.

В Англии почти искоренили любые проявления нетерпимости, но матчи «МЮ» и «Ливерпуля» – исключение. В сеть регулярно сливают видео, на которых зверские фанаты на «Энфилде» или «Олд Траффорд» безжалостно вспоминают главные трагедии в истории соперника: Мюнхен и Хиллсборо. В этих людях еще живет первобытная ненависть, которую пробуждают лишь матчи с одной командой.

Отношения «Юнайтед» и «Ливерпуля» пробили новое дно в 2011-м, когда Суареса дисквалифицировали на восемь матчей за расистское оскорбление Эвра, а Далглиш организовал беспрецедентную акцию: санкционировал разминку игроков «Ливерпуля» в джерси, посвященных обвиненному игроку. Болельщики «МЮ» приговаривали, что на такое способен только «Ливерпуль», их враги обвиняли Эвра в обмане, а «Юнайтед» – в лицемерии и бюрократических интригах.

В Манчестере гордятся тремя десятилетиями соперника без титулов как собственным достижением. Фанаты «Юнайтед» вспоминают падение Джеррарда, придумывают мемы про количество медалей у Брауна и Андерсона, издеваются над тем, сколько лет было их нынешним звездам, когда «Ливерпуль» в последний раз брал трофей. У них появилась поговорка: «С тех пор Скоулз взял 10 титулов, завершил карьеру, возобновил ее, стал чемпионом еще раз и снова ушел на пенсию».

Мысль, что у болельщиков «Ливерпуля» снова появятся поводы для гордости, невыносима для британского саппорта «МЮ». В других странах, например, в России, фанаты часто оторваны от локального контекста: они уважают «Ливерпуль» за достижения и считают, что лучше чемпионом станет клуб с историей, чем выскочка «Сити». Но для английских болельщиков такая позиция немыслима. Отцы воспитывали их с ненавистью к «Ливерпулю» именно потому, что этот клуб равен «Юнайтед» по амбициям и истории. Это вывело соперничество на принципиально иной, идеологический уровень – в отличие от внутригородской зарубы с «Сити».

«МЮ» уже не относится к «горожанам» со снисхождением начала 2010-х, когда на «Сити» смотрели исключительно как на шумных соседей (так их издевательски называл Фергюсон). За последнюю декаду второй «Манчестер» доказал, что является грозной силой: трижды стал чемпионом и несколько раз унизил «Юнайтед» в дерби. Но пока «Сити» все равно не претендует на место в истории так, как «Ливерпуль», а фанатов «МЮ» задевает именно это. В сезоне-2018/19 они снова показали, насколько ненавидят «красных», поддержав другого злейшего соперника.

Jamie Carragher et Gary Neville en pleine "discussion" lors d'un Manchester United - Liverpool (2010)Getty Images

«Не сомневаюсь, что Манчестер объединился, – сказал накануне матча «горожан» и «Ливерпуля» в первом круге Джейми Каррагер. – «Юнайтед» и «Сити» заодно. Большинство болельщиков «Юнайтед» хотят, чтобы чемпионом стал «Сити». Тем вечером лента твиттера подтвердила его догадку: почти все фанаты «дьяволов» со стыдом признавались, что в этом сезоне неистово поддерживают принципиального соперника ради победы над еще более ненавистным врагом.

Развилку болельщиков точнее всего охарактеризовал Невилл: «Это как выбирать из двух парней, кому бы ты дал переспать с женой». Фанаты с «Олд Траффорд» надеются, что успехи Сульшера продолжатся и уже в следующем сезоне «МЮ» вернет титул после долгих лет простоя. Но пока Уле-Гуннар разгребает наследие Моуринью и творит чудеса, они молятся, чтобы «Ливерпуль» не переписал историю. Даже если для этого необходима победа «Сити».

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