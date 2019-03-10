Тройная конвертация Стерлинга, камбэк «Барсы», крах «Тоттенхэма». А еще ворох шикарных штрафных

Англия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Третье поражение в последних четырех матчах выкинуло «Тоттенхэм» из борьбы за чемпионство. «Шпоры» вновь упустили победу, владея полным преимуществом три четверти встречи. В Саутгемптоне лондонцы должны были закрыть соперника в первые 20 минут, когда Кейн не реализовал два идеальных момента, Алли стукнул в штангу, а Эриксен погнул перекладину.

«Тоттенхэм» осквернил «святых» на 26-й минуте, когда Кейн вогнал 200-й мяч в карьере, но продолжения не последовало. Хозяева мощным прессингом задергали уставших после тяжелого выезда в Дортмунд топов и провели ударную финальную 15-минутку. Валери сравнял счет после прострела с левого фланга, а Уорд-Проуз идеально пробил со штрафного (2:1).

Отбывающий дисквалификацию тренер «шпор» Маурисио Почеттино в шоке. На момент увольнения Жозе Моуринью 16 декабря из «МЮ» лондонцы опережали манкунианцев на 13 очков. Если в воскресенье команда Сульшера взгреет «Арсенал», это преимущество полностью растает.

«Тоттенхэм» второй раз проиграл 3 матча подряд в АПЛ под руководством Почеттино.

Уорд-Проуз вкрутил четвертый мяч прямым ударом со штрафного в АПЛ. Больше за «Саутгемптон» таким образом забил лишь Мэтт Ле Тиссье.

Событие, которым можно козырять перед друзьями

«Уотфорд» продержался целый тайм в гостях у «Манчестер Сити», но треснул сразу после перерыва. Уотфордский улик разорил Рахим Стерлинг, которому ассистировали Агуэро, Давид Силва и Марез.

О преимуществе «Сити» в матче и нынешней крутой форме команды Гвардиолы говорит следующий факт – по воротам Эдерсона не били 196 минут. Первый же удар, правда, получился голевым. Счет в матче размочил Деулофеу, реализовавший выход один на один с Эдерсоном. «Сити» выиграл 3:1 и упрочил лидерство в чемпионате.

Стерлинг смастерил хет-трик за 13 минут и 12 секунд.

Второй мяч Рахима стал 150-м для «Сити» под руководством Гвардиолы на «Этихад».

Деулофеу отличился спустя 17 секунд после выхода на замену.

Событие, которого ждали

Пока фанаты «Селтика» проклинают Брендана Роджерса, тренер взял первую победу с «Лестером». Счет в домашней игре против «Фулхэма» открыл еще один новичок «лис» Тилеманс, который не прижился в «Монако». Бельгиец отличился с паса Варди, а после перерыва Джейми полыхнул дублем. Оба мяча нападающий положил после грубых обрезок защитников «дачников».

Событие, которого не ждали

«Я никогда не слышал, чтобы «Сент-Джеймс Парк» так реагировал на победу команды», – написал легенда «сорок» Алан Ширер в твиттере. «Ньюкасл» горел 0:2 «Эвертону» и вырвал победу – 3:2. Героем матча стал Айозе Перес, оформивший дубль в течение трех минут.

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Тот самый штрафной Уорд-Проуза, красоты которому добавил красивый, но бесполезный прыжок Льориса.

Испания

Событие дня, на которое ты кликнешь

Аутсайдеры из «Райо Вальекано» дерзко повели себя на «Камп Ноу». Воспитанник «Реала» Де Томас отомстил каталонцам за два выигранных подряд Класико красивым голом после смещения с левого фланга. Каталонцы затянули с ответом, но зато он получился красивым и убедительным – Пике замкнул подачу Месси со стандарта незадолго до перерыва.

В начале второго тайма Семеду заработал пенальти и Месси четко расправился с вратарем. В конце игры на замену вышел получивший отдых перед игрой с «Лионом» Ракитич и уже через две минуты организовал ассист на Суареса. «Барса» выиграла 3:1 и на 15 очков оторвалась от «Реала».

Пике забил 50-й матч в клубной карьере. Две банки он оформил за «МЮ», три мяча вонзил в футболке «Сарагосы» и 45 в грантово-синей джерси.

Месси обогнал Иньесту по матчам в Примере – у Лео их теперь 443. Впереди только Хави с 505-ю играми.

У «Барсы» лучший показатель в Топ-5 в этом сезоне по победам в матчах, в которых команда уступала в счете. Каталонцы набрали в таких играх 20 очков.

Событие, которым можно козырять перед друзьями

«Атлетико» с фирменным счетом 1:0 раскатал «Леганес», в воротах которого геройствовал Андрей Лунин. Украинский вратарь выдал несколько отличных сэйвов и даже потащил пенальти на 50-й минуте от Сауля, но не справился с добиванием. Мадридцы контролировали игру и не дали «огурцам» создать ни одного момента. Можно в хорошем настроении ехать в Турин.

«Леганес» вышел на матч против «Атлетико» с именами мам на игровых футболках. Есть даже Светлана

Гол дня, который можно пересматривать весь день

«Алавес» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1). Счет открыли хозяева – Инуи забил с паса Хони, который разогнался быстрее Усэйна Болта.

Италия

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«Милан» обыграл в гостях «Кьево», а победный мяч упаковал Пёнтек в середине второго тайма. Сначала поляк не забил после навеса Сусо, но не выключился из эпизода и заковырял мяч в сетку (2:1).

Гол дня, который можно пересматривать весь день

Лукас Билья открыл счет в игре с «Кьево» волшебным ударом со штрафного точно в девять. 12 из 15 мячей в Серии А аргентинец вкрутил со стандартов.

Германия

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«Бавария» зверски растерзала «Вольфсбург» (6:0). Дубль на счету Левандовского, еще по мячу вколотили Гнабри, Киммих, Мюллер и Хамес. Шикарно в игру вошел во втором тайме Рибери, отметившийся тремя ассистами.

Мюнхенцы не проигрывают в 87-ми матчах Бундеслиги, в которых забивает Мюллер.

«Дортмунд» выиграл 3:1, дожав «Штутгарт» лишь в последние 10 минут благодаря голам Алькасера и Палисика.

Франция

Головин отыграл 79 минут в домашнем матче против «Бордо». Монегаски открыли счет в начале второго тайма благодаря голу Фалькао, но победу не удержали. Бриан сравнял счет с пенальти (1:1).

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