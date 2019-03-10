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Кипер лучшей команды Колумбии отразил 3 удара за 2 секунды
Бог вратарского искусства.
В матче девятого тура чемпионата Колумбии «Мильонариос» сыграл вничью с «Атлетико Насьональ» – 1:1.
На 85-й минуте встречи голкипер хозяев Вилькер Фариньес отразил три удара подряд – один из-за пределов штрафной площадки и два с близкого расстояния. Правда, перед последним выстрелом боковой арбитр зафиксировал офсайд, но от этого подвиг Фариньеса не смотрится менее круто.
- Фариньес выступает за сборную Венесуэлы.
- В турнирной таблице чемпионата Колумбии «Мильонариос» занимает первую строчку, «Атлетико Насьональ» – 12-ю. В турнире участвуют 20 команд.
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