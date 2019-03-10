Eurosport
Шевченко или Роналдо? Угадай кумиров детства Погба, Неймара и других современных топов
Кем твои любимчики восхищались в юности.
У каждого из нас есть герой, с которого мы брали пример. У футболистов все то же самое – любой игрок хочет достичь славы и уровня великих звезд прошлых лет. Eurosport.ru предлагает разгадать, кого копировали во дворах Неймар, Озил, Обамеянг и другие современные хедлайнеры.
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