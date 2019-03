ФИФА обвинили в получении взятки на 880 млн долларов. Катарцы обнаглели, но санкции им не грозят

В начале марта ФИФА похвастала улучшением финансового состояния организации, связанного с удачным проведением ЧМ-2018. Запасы ФИФА за период с 2015 по 2018 год выросли до 2,4 млрд евро, а выручка составила 5,66 млрд евро. Это позволит ФИФА увеличить на 12% призовой фонд ЧМ-2022 в сравнении с ЧМ-2018 – с 400 млн долларов до 440.

Классное настроение Инфантино, его сотрудникам и покровителям спустя несколько дней испортили журналисты The Sunday Times. Британцы выкатили документальные подтверждения взятки, которую ФИФА получила от Катара за три недели до выбора стран-хозяек ЧМ-2018/2022. Впервые обвинения были опубликованные в книге Бониты Мерсиадес «Чего бы ни стоило: инсайдерская история методов ФИФА», которая вышла летом 2018-го, но тогда история не получила резонанса.

ЧМ-2022, КатарGetty Images

По данным The Sunday Times, в ноябре 2010-го ФИФА подписала контракт с государственным каналом Катара Al Jazeerа, которым владеет эмир страны Хамад бин Халифа Аль Тани, стоимостью 400 млн долларов. На документах стоят подписи на тот момент возглавлявшего ФИФА Йозефа Блаттера, генерального секретаря Жерома Вальке и президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.

Al Jazeerа заплатила 300 млн долларов за трансляцию соревнований под эгидой ФИФА с 2015 по 2022-й годы на Средний Восток – показатель, в пять раз превышающий другие соглашения для этого региона. Самый любопытный документ в договоре – бонус на 100 млн, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару. Блаттер пообещал каждому из 22-х участников голосования по 200 тысяч долларов за нажатие на правильную кнопку и вскоре фотографировался в обнимку с усатым загорелым дядькой и кубком мира.

В ответ на обвинения представители Al Jazeerа назвали бонус стандартной рыночной практикой, а комитет ФИФА по этике инициировал внутреннее расследование. Дело изучил американский юрист Майкл Гарсия, чей доклад на 42-х страницах в 2014-м стал началом конца Блаттера и его подручных. ФИФА опубликовала сокращенную версию расследования Гарсии, которая сняла все подозрения с Катара. Юрист оскорбился и ушел в отставку, а за Зеппа взялись швейцарская прокуратура и ФБР.

страны Хамад бин Халифа Аль Тани и Зепп БлаттерGetty Images

Журналисты The Sunday Times убеждены, что причиной замалчивания истинных итогов расследования Гарсии стало еще одно соглашение ФИФА с катарской телекомпанией beIN Media Group (дочка Al Jazeerа) на 480 млн долларов за право показа матчей ЧМ-2026 и ЧМ-2030. «Я требую заморозить все платежи от Al Jazeerа в адрес ФИФА и начать расследование вопиющего нарушения правил», – призвал член палаты общин Великобритании Дамиан Коллинз.

Англичане не в первый раз разжигают тему вокруг коррупции в ФИФА. Ранее британский еженедельник усердно мочил Россию за возможный подкуп голосов при определении хозяина ЧМ-2018, а теперь переключился на Катар. В августе прошлого года The Sunday Times опубликовала электронное письмо под названием «Стратегия». Его написал руководитель пиар-агентства BLJ Майкл Хольцман и адресовал старшему консультанту по продвижению заявки Катара на ЧМ-2022 Ахмаду Нимеху. Из письма Хольцмана следует, что Катар посредством BLJ заплатил общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ за вбросы против главных конкурентов.

Операция News of the World «Фальшивый шейх» в 2006-м испортила репутацию Свена-Горана Эрикссона и отправила его на свалку истории. Три года назад расследование The Telegraph о нарушении трансферных правил вынудило подать в отставку с поста тренера Англии Сэма Эллардайса. The Sunday Times действует по тому же сценарию, не понимая, что в мировых масштабах этот подход не работает.

За последние пять лет катарцев обвиняли в подкупе голосов, спонсировании конгрессов ФИФА и участии в разработке нового формата Клубного ЧМ с выделением на проект 25 млрд долларов. К арабам до сих пор не применили никаких санкций по одной причине – их деньги нужны мировой экономике. Главный пример – сделка о покупке «ПСЖ» в 2010-м Qatar Investment Authority была согласована на уровне первых руководителей Катара и Франции. Когда в деле замешана большая политика и деньги, все остальное выполняет лишь функцию декораций.

Другие расследования Руслана Хрипуна:

«Мы подорвали авторитет США и Австралии». Англичане обвинили Катар в подкупе, но ЧМ им не светит

«Ему дали автомат и приказали убить». Чемпион СССР-1990 отсидел 11 лет в тюрьме, а теперь бомжует

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте