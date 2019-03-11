Первое поражение Сульшера, эквалайзер Эдена Азара, «Реал» и VAR. Футбол, футбольчик, футболище

Англия

Главный матч дня

Пьер-Эмерик Обамеянг, Сеяд Колашинац, «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Сульшер отблагодарил Лукаку за дубль «Парижу» и поставил его в старт на матч с «Арсеналом». Но на «Эмирейтс» появился Ромелу версии Моуринью, который губит моменты (как, например, с перекладиной на девятой минуте). А на 12-й забили «канониры» – Джака закрутил мяч дальним ударом и совсем запутал Де Хеа.

У «МЮ» еще до перерыва было два шанса – со штангой Фреда и ударом в руку завалившегося вратаря Лукаку. В середине второго тайма бывший центрхав «Шахтера» завалил в штрафной Ляказетта, и Обамеянг удвоил счет. До конца матча, скорее, у «Арсенала» были моменты, чтобы разбить «Юнайтед», чем у гостей спастись, а еще на поле выбежал болельщик, и его даже показали в телетрансляции.

2:0 – Уле-Гуннар впервые проигрывает в АПЛ, причем «Манчестер» был лучше соперника по xG и все равно влетел по делу.

Неглавный матч дня

«Ливерпуль» додавил неприятный и колючий «Бёрнли». Уже на шестой минуте гости «Энфилда» закрутили сухой лист и откатились в оборону. Фирмино сравнял спустя 13 минут – после прострела Салаха от лицевой и ошибки защитников с Хитоном. Прошло еще 10 минут, и «Ливерпуль» уже вышел вперед: прессинг в чужой штрафной, перехват Салаха и крученый удар Мане.

После перерыва атаки «красных» не ослабли, пока хозяева окончательно не придушили жертву. Кипер «Бёрнли» ошибся при выносе, Салах прилетел в штрафную, и после падения Фараона дубль сделал Бобби Фирмино. Это 11-й гол бразильца, он выбивал двузначное число мячей в каждом сезоне за мерсисайдцев. Команды вонзили еще по банке в компенсированное время, но легче от этого гостям не стало.

4:2 – «Ливерпуль» сократил отставание в таблице от «Сити» до одного очка.

Второй неглавный матч дня

«Челси» и «Вулверхэмптон» выдали скучнейший первый тайм – без моментов, почти без ударов в створ, с 75-процентным владением «синих». «Волки» легко справлялись с незамысловатыми атаками хозяев, но сами и не думали о нападении.

Они нашли шанс лишь после перерыва: Хименес с Жотой вдвоем сгоняли в контратаку, порвали всю оборону, и автор гола в первом матче Рауль закатил мяч в сетку. Сарри запустил карнавал двойных фамилий и впрыснул в «Челси» Лофтус-Чика и Хадсона-Одои, а ближе к концу игры вышел и Виллиан вместо Джорджиньо. «Синие» висели на воротах и забили в добавленное – Азар плюнул издали и спас ничью для лондонцев.

1:1 – «Челси» шестой в АПЛ, но по потерянным очкам пятый и выше «МЮ».

Испания

Карим Бензема, «Вальядолид» – «Реал» (Мадрид)Getty Images

Иско вновь не попал в заявку даже во встрече с 17-й командой Примеры. Но «Реал» уже за полтайма напривозил больше, чем за 90 минут с «Аяксом» – сначала «Вальядолид» не забил пенальти, потом арбитр отменил два гола Серхи Гвардиолы (причем после видеопросмотра, хотя в кабинке VAR никого не было и выключен свет), и только на 29-й минуте Ануар вонзил мяч в сетку.

Но аутсайдеры вели в счете всего пять минут, и Варан забил с метра после ошибки голкипера Масипа. В начале второй половины «Вальядолид» привез глупый пенальти, и Бензема сначала забил с точки, а спустя девять минут сделал дубль. Мадридцев в последнюю четверть часа спасла штанга и подвел дурацким удалением Каземиро, но Модрич на 85-й окончательно придушил хозяев.

4:1 – «Реал» на опыте одержал волевую победу, хотя «Вальядолид» не заслужил разгром.

Голы Варана, Модрича и дубль Бензема похоронили «Вальядолид», против которого был даже VAR

А еще в Испании:

«Валенсия» с трудом одолела «Жирону» – «лос че» дважды выходили вперед и пропустили с пенальти на 83-й, чтобы забить победный мяч на 90-й. 3:2 – Денис Черышев вышел на замену на 58-й и провел на поле незаметные полчаса.

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Вильярреал» еле-еле свернул шею «Леванте» – 2:0, автогол и банка на 92-й и 95-й минутах помогли «субмарине» не булькнуть на совсем.

«Севилья» психанула и насовала в «Реал Сосьедад» пять мячей, причем четыре из них придумала за 21 минуту. 5:2 – Бен Йеддер сделал хет-трик, у баска Ойярсабаля дубль и автогол.

Италия

«Наполи» спасся в матче с середняком Серии А «Сассуоло» – 1:1, лишь гол Инсинье за 4 минуты до финального свистка оттащил неаполитанцев от 12-й команды чемпионата.

«Интер» и без Мауро Икарди справляется с неудачниками – 2:0, теперь пострадал СПАЛ. VAR отменил чудесный гол Лаутаро Мартинеса из-за надуманного гандбола, но Политано с Гальярдини во втором тайме все равно размозжили гостям череп.

«Сампдория» проиграла симпатичной «Аталанте» (1:2), зато Фабио Куальярелла положил 20-й мяч в Серии А. 36-летний дед обошел Пёнтека с Роналду в гонке бомбардиров и вошел в клуб 20+ голов, где его встретили Месси с Мбаппе. Хотя те играют в лидерах своих лиг, а генуэзцы идут в Италии девятыми.

«Фиорентина» еле унесла ноги от «Лацио» – 1:1, Луис Муриэль забил в четвертом матче «фиалок» подряд, теперь у него 6 голов в восьми играх после перехода из «Севильи».

А еще в Германии:

«Байер» придумал проблемы с аутсайдером «Ганновером» – вел 2:0 к 28-й минуте, но пропустил двушечку во втором тайме, так что спасать «Леверкузен» пришлось 19-летнему Каю Хавертцу. 3:2 – «аспириновые» поднялись на пятое место в Бундеслиге.

А еще во Франции:

Марио Балотелли ожил – забил за «Марсель» пятый мяч в семи играх и отбуцкал «Ниццу», где выступал до «Велодрома» (1:0). А еще сыграл в камень-ножницы-бумага с Флорианом Товеном после гола.

Николя Пепе тоже прозвенел забитым мячом. Это его 17-я банка в Лиге 1, «Лилль» оттарабанил крепкий «Сент-Этьен» (1:0) и оторвался от идущего третьим «Лиона» на семь очков.

А еще в Голландии:

«Витесс» Леонида Слуцкого в перестрелке с 14 ударами в створ дожал ничью с «Фейенордом» – 1:1. У Лео все без изменений: пятое место и +7 очков от вылета из зоны еврокубков.

Четвертьфиналист ЛЧ и палач «Реала» «Аякс» одержал пятую подряд крупную победу – 4:0, теперь пала «Фортуна» из Ситтарда. Разница мячей в пяти последних играх – 21:2, но амстердамцы все равно в пяти очках от ПСВ.

Тройная конвертация Стерлинга, камбэк «Барсы», крах «Тоттенхэма». А еще ворох штрафных субботы

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