«Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом». Голландский тренер завершил карьеру

Голландский специалист Луи ван Гал объявил, что больше не будет тренировать.

«Я заканчиваю. Моя жена не работает уже 22 года, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет, но мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива», – цитирует Ван Гаала AS.

Последним клубом Ван Гала был «МЮ», он также тренировал АЗ, «Аякс», «Барселону», «Баварию».

Ван Гал выиграл 20 трофеев и привел сборную Голландии к бронзовым медалям ЧМ-2014.

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