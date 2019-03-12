«Я, как «МЮ» при Фергюсоне». Угадай, о ком читает рэпер

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Строчки рэп-артистов гораздо умнее, чем кажутся на первый взгляд. Главные исполнители поколения ищут тонкие сравнения и рифмы, часто обращаясь к футболу. Получается не всегда тонко, но уши футбольных фанов мгновенно распознают отсылки к Месси, Роналду, Пеле и другим культовым персонам. Ниже тест, который проверит твои знания футбола, и только потом русского рэпа.

И, как говорится: «Я, как новый стадион «Зенита», – меня невозможно построить. Тут уже до тебя пытались трое...»

Предлагайте в комментах строчки и панчи, про которые мы забыли.

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