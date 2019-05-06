«Челси» впорхнул в ЛЧ, «Аякс» сделал первый шаг к треблу. Футбол воскресенья лучше футбола субботы

Англия

Событие дня, на которое ты кликнешь

«Челси» уверенно обыграл «Уотфорд» и официально ворвался в Лигу чемпионов-2019/20 – все благодаря ничьей «Арсенала» с «Брайтоном». Команду Маурицио Сарри практически весь сезон нещадно критиковали, но итальянец уже вывел «синих» в ЛЧ и все еще имеет хорошие шансы выиграть еврокубок.

Эден Азар в нынешнем чемпионате Англии отдал 15 голевых передач – это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов. Флорентино Перес уже готовит пару самосвалов с деньгами, чтобы выкупить трансфер бельгийца: несмотря на попадание «Челси» в ЛЧ, шансы на уход Азара по-прежнему высоки.

А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера умудрился не выиграть у худшей команды АПЛ: манкунианцы подарили «Хаддерсфилду» ничью и попрощались с мечтами о Лиге чемпионов.

Впервые в истории АПЛ сразу три африканца забили 20+ мячей за сезон: в этом чемпионате как следует побомбили Пьер-Эмерик Обамеянг, Садио Мане и Мохамед Салах.

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Испания

Событие дня, на которое ты кликнешь

«Реал» в веселеньком матче разобрался с «Вильярреалом» – 3:2. Дубль в составе «бланкос» оформил Мариано Диас, забивший второй и третий мячи в этом розыгрыше Примеры. Если вы еще не забыли, то Диас носит в «Реале» номер Рауля и Криштиану Роналду – замена великим семеркам получилась более чем средняя.

К слову, Диас пронзил «субмарину» уже на 84-й секунде матча – это самый быстрый гол «Реала» в нынешнем сезоне. А еще в ворота «Вильярреала» забил 22-летний защитник Хесус Вальехо – раньше за ним таких подвигов не водилось.

А еще в Испании:

«Валенсия» в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги Европы покуражилась над «Уэской», забив сразу шесть мячей. Унаи Эмери уже нервно теребит красный галстук: если «канониры» не пройдут «Валенсию», то лишатся шансов попасть в Лигу чемпионов.

«Хетафе» пристрелил «Жирону» и за два тура до финиша закрепился в зоне ЛЧ. От идущей на пятой строчке «Севильи» команду Хосе Бордаласа отделяют три очка, но в следующем туре она сыграет с «Барселоной».

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Германия

Событие дня, на которое ты кликнешь

Бундеслига по-настоящему сошла с ума: «Байер» забил полуфиналисту Лиги Европы «Айнтрахту» шесть мячей за 36 минут. Команда из Франкфурта ответила одним голом, а больше команды ничего не забили: счет 6:1 провисел на табло с 36-й минуты прямиком до финального свистка.

Забив шесть мячей за один тайм, «Байер» повторил рекорд Бундеслиги. Подобным достижением ранее отметилась «Боруссия» из Мёнхенгладбаха: в 1978 году она нокаутировала «Боруссию» из Дортмунда со счетом 12:0 и уложила по шесть голов в каждый из таймов.

А еще в Германии:

Кай Хаверц окончательно закрепился в качестве главного претендента на следующего обладателя Golden Boy. В нынешнем сезоне топ-5 никто из игроков, родившихся в 1999 году или позже, не забил больше мячей, чем Кай (15). Ждем трансфер в «Баварию»?

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А еще в других странах:

«Аякс» прихлопнул «Виллем II» в финале Кубка Нидерландов – 4:0. До требла рукой подать: осталось выиграть два матча в Лиге чемпионов и два – в Эредивизи.

«Лацио» на своем поле сгорел «Аталанте» – 1:3. Похоже, команда Джан Пьеро Гасперини вскарабкается в Лигу чемпионов: до финиша осталось всего три тура, преимущество над «Ромой» – три очка.

«Монако» на домашней арене уступил «Сент-Этьену» со счетом 2:3, Александр Головин отметился желтой карточкой. Благодаря этой победе «зеленые» временно влетели в зону ЛЧ, а в случае неудач «Лиона» в трех последних турах вполне могут там закрепиться.

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