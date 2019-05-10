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Ротенберг в «Реале», Зидан в «Роторе», клуб для Дзагоева. Ответы на вопросы, которые вас волнуют

Ротенберг в «Реале», Зидан в «Роторе», клуб для Дзагоева. Ответы на вопросы, которые вас волнуют
Радио Eurosport

10/05/2019 в 10:59Обновлено 10/05/2019 в 11:04

О русском футболе, о Пепе и о многом другом.

Герои Eurosport собрали вопросы с пользователей ВК и максимально авторитетно ответили на них. Из этого выпуска вы узнаете, где лучше играть великому Борису Ротенбергу, заиграет ли сын Зидана в ФНЛ, куда податься Алану Дзагоеву и какой клуб Гвардиолы самый великий.

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