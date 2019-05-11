«Зенит» подарит очки ЦСКА, «Хетафе» добьет «Барсу». Главные ставки уикенда

Ставка: победа гостей с форой 0 за 1,97

Игроки «Зенита» празднуют чемпионствоGetty Images

В принципе, «Зениту» стоило бы взять реванш у москвичей за гостевые 0:2, но зачем напрягаться? История доказывает, что после досрочного оформления золота сине-бело-голубые ведут себя крайне щедро: в 2010-м пощадили «Крылья», в 2012-м катапультировали «Спартак» на второе место, а в 2015-м подарили очко «Уфе» и сразу три – «Амкару». Это логично – сложно найти стимул, когда миссия уже выполнена.

У вероятной победы ЦСКА есть еще два объяснения. Первое – логичное: у Гончаренко – классная, пусть и молодая команда, которая и в соревновательных обстоятельствах могла бы грохнуть «Зенит». Вторая теория уже конспирологическая. Схема такая: ЦСКА получает в Петербурге три очка и пролезает в ЛЧ, а в благодарность отправляет на Крестовский Марио Фернандеса. Разумеется, с ощутимой скидкой.

Кликай здесь, если хотя бы один аргумент кажется тебе разумным

Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,77

«Краснодар»Getty Images

Конечно, такой выбор – абсолютный моветон: что может быть банальнее? Но главная задача – заработать, а не проявить чудеса оригинальности, поэтому надо хвататься за все беспроигрышные варианты.

Итак, воспользуемся алгоритмом Дмитрия Аленичева. «Краснодару» нужны очки? Да. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов? Тоже да. «Енисею» что-нибудь светит? Конечно же, нет. В худшем случае ребята Галицкого пощадят лузеров и насытятся минимальной победой. Но, скорее всего, «Краснодар» приедет за разгромом, так что фора – самое грамотное, что можно взять.

Нажимай на ссылку и кровожадно потирай ручонки в ожидании уничтожения «Енисея»

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 2,03

Эрнесто ВальвердеGetty Images

В теории возможен сценарий, при котором разъяренная «Барса» воткнет в тушку «Хетафе» тысячу иголок и тупо сметет андеров с газона «Камп Ноу», но верится в это с трудом.

Зато легко представить другой исход: голодные гости вцепятся в поникших каталонцев, а те поплывут на фоне бешеной интенсивности и продемонстрируют что-то бесконечно вялое.

«Барсе» абсолютно не за что сражаться: золото уже есть, Лео с отрывом лучший страйкер турнира, а Кубок Испании разыгрывается в другой день. В общем, отличный матч, чтобы продлить страдания после унижения на «Энфилде».

Тем более, нельзя забывать: каждое поражение «блауграны» приближает отставку бездаря Вальверде и назначение условного Кумана. Поэтому каталонцы будут вдвойне вареными – жми на ссылку и грузи на «Хетафе».

Ставка: гости выиграют с форой 0 за 1,72

Франк Кесси («Милан»)Getty Images

«Фиалки» уже пять лет не проигрывали «россонери» на своем поле, но тут особый случай: несмотря на всю ругань, карантины на базе и тактическую немощность Гаттузо, «Милан» за счет легчайшего календаря может зацепиться за ЛЧ.

Настрой на «Фиорентину» будет просто зверским – исключительно победа или смерть. Да и без таких ультиматумов «красно-черные» обязаны выносить команду, которая погрязла в болоте Серии А, набрала одно очко в четырех последних встречах и забила нуль мячей за последние 180 минут.

Вот линк – не промахнись, а то коэффициент на «Милан» скоро обрушится

А еще:

– Уже классическая фора ноль на победу «Лестера» против «Челси» – за такое дают 1,75. «Синие» решили все задачи, попали в ЛЧ, провели изматывающий матч в мидуик – ну к чему им бодриться против «лисиц»? А вот ожившие ребята Роджерса как раз должны подправить настроение после грустных 0:1 против «Сити». 12 мая, 17:00, ссылка – тут.

Самый бодрый букмекер

А еще бодрый инстаграм и бомбический телеграм