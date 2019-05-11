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«Зенит» подарит очки ЦСКА, «Хетафе» добьет «Барсу». Главные ставки уикенда

«Зенит» подарит очки ЦСКА, «Хетафе» добьет «Барсу». Главные ставки уикенда
Павел Городницкий

20 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Чем ближе финиш, тем больше очевиднейших исходов.

Россия. «Зенит» – ЦСКА (12 мая, 19:00)

Ставка: победа гостей с форой 0 за 1,97

Игроки «Зенита» празднуют чемпионство

Игроки «Зенита» празднуют чемпионствоGetty Images

В принципе, «Зениту» стоило бы взять реванш у москвичей за гостевые 0:2, но зачем напрягаться? История доказывает, что после досрочного оформления золота сине-бело-голубые ведут себя крайне щедро: в 2010-м пощадили «Крылья», в 2012-м катапультировали «Спартак» на второе место, а в 2015-м подарили очко «Уфе» и сразу три – «Амкару». Это логично – сложно найти стимул, когда миссия уже выполнена.

У вероятной победы ЦСКА есть еще два объяснения. Первое – логичное: у Гончаренко – классная, пусть и молодая команда, которая и в соревновательных обстоятельствах могла бы грохнуть «Зенит». Вторая теория уже конспирологическая. Схема такая: ЦСКА получает в Петербурге три очка и пролезает в ЛЧ, а в благодарность отправляет на Крестовский Марио Фернандеса. Разумеется, с ощутимой скидкой.

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Россия. «Енисей» – «Краснодар» (11 мая, 14:00)

Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,77

«Краснодар»

«Краснодар»Getty Images

Конечно, такой выбор – абсолютный моветон: что может быть банальнее? Но главная задача – заработать, а не проявить чудеса оригинальности, поэтому надо хвататься за все беспроигрышные варианты.

Итак, воспользуемся алгоритмом Дмитрия Аленичева. «Краснодару» нужны очки? Да. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов? Тоже да. «Енисею» что-нибудь светит? Конечно же, нет. В худшем случае ребята Галицкого пощадят лузеров и насытятся минимальной победой. Но, скорее всего, «Краснодар» приедет за разгромом, так что фора – самое грамотное, что можно взять.

  • Нажимай на ссылку и кровожадно потирай ручонки в ожидании уничтожения «Енисея»

Испания. «Барселона» – «Хетафе» (12 мая, 19:30)

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 2,03

Эрнесто Вальверде

Эрнесто ВальвердеGetty Images

В теории возможен сценарий, при котором разъяренная «Барса» воткнет в тушку «Хетафе» тысячу иголок и тупо сметет андеров с газона «Камп Ноу», но верится в это с трудом.

Зато легко представить другой исход: голодные гости вцепятся в поникших каталонцев, а те поплывут на фоне бешеной интенсивности и продемонстрируют что-то бесконечно вялое.

«Барсе» абсолютно не за что сражаться: золото уже есть, Лео с отрывом лучший страйкер турнира, а Кубок Испании разыгрывается в другой день. В общем, отличный матч, чтобы продлить страдания после унижения на «Энфилде».

Тем более, нельзя забывать: каждое поражение «блауграны» приближает отставку бездаря Вальверде и назначение условного Кумана. Поэтому каталонцы будут вдвойне вареными – жми на ссылку и грузи на «Хетафе».

Италия. «Фиорентина» – «Милан» (11 мая, 21:30)

Ставка: гости выиграют с форой 0 за 1,72

Франк Кесси («Милан»)

Франк Кесси («Милан»)Getty Images

«Фиалки» уже пять лет не проигрывали «россонери» на своем поле, но тут особый случай: несмотря на всю ругань, карантины на базе и тактическую немощность Гаттузо, «Милан» за счет легчайшего календаря может зацепиться за ЛЧ.

Настрой на «Фиорентину» будет просто зверским – исключительно победа или смерть. Да и без таких ультиматумов «красно-черные» обязаны выносить команду, которая погрязла в болоте Серии А, набрала одно очко в четырех последних встречах и забила нуль мячей за последние 180 минут.

  • Вот линк – не промахнись, а то коэффициент на «Милан» скоро обрушится

А еще:

– Уже классическая фора ноль на победу «Лестера» против «Челси» – за такое дают 1,75. «Синие» решили все задачи, попали в ЛЧ, провели изматывающий матч в мидуик – ну к чему им бодриться против «лисиц»? А вот ожившие ребята Роджерса как раз должны подправить настроение после грустных 0:1 против «Сити». 12 мая, 17:00, ссылка – тут.

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