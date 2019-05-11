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Победный гол со своей половины поля в финале ЛЧ Океании заставляет громко кричать
Ужасная игра вратаря и блестящий удар нападающего.
Футболист клуба из Новой Каледонии «Ианген Спорт» Антуан Руин забил гол со своей половины поля в финале Лиги чемпионов Океании против «Мадженты».
Форвард вышел на замену на 61-й минуте, а уже через пять минут увидел, что вратарь соперников вышел далеко из ворот и перебросил его мощным ударом.
- Этот гол так и остался единственным в матче.
- «Ианген» впервые выиграл Лигу чемпионов Океании. В 2017 году клуб стал победителем национального чемпионата.
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