Футболист клуба из Новой Каледонии «Ианген Спорт» Антуан Руин забил гол со своей половины поля в финале Лиги чемпионов Океании против «Мадженты».

Форвард вышел на замену на 61-й минуте, а уже через пять минут увидел, что вратарь соперников вышел далеко из ворот и перебросил его мощным ударом.

Этот гол так и остался единственным в матче.

«Ианген» впервые выиграл Лигу чемпионов Океании. В 2017 году клуб стал победителем национального чемпионата.

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