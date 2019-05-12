Дублинский музей восковых фигур представил неудачную копию Дейенерис Таргариен – героини сериала «Игра престолов». Пользователи интернета сравнили ее с Дэвидом Бекхэмом.

В инстаграм-аккаунте музея фото восковой фигуры появилось 24 апреля, и к 12 мая публикация собрала всего 185 лайков. «Выглядит так, будто кто-то пытался сделать Дэвида Бекхэма, но передумал в процессе. К тому же, этот человек даже не представлял точно, как выглядит Бекхэм или Эмилия Кларк», – написали в комментариях.

«Если хотите знать, как выглядит мой брат – то вот так, если воспользуется тушью и наденет парик», – заявила недовольная актриса в шоу Джимми Киммела.

В России последнюю серию «Игры престолов» покажут в ночь с 19 на 20 мая.

Бекхэм завершил карьеру, сейчас он владеет футбольным клубом «Интер» из Майами, который готовится вступить в MLS.

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