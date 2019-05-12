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Ирландский музей сделал из Дейенерис Бекхэма. Эмилия Кларк недовольна

Ирландский музей сделал из Дейенерис Бекхэма. Эмилия Кларк недовольна
Eurosport

21 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Да, восковая фигура выглядит не очень.

Дублинский музей восковых фигур представил неудачную копию Дейенерис Таргариен – героини сериала «Игра престолов». Пользователи интернета сравнили ее с Дэвидом Бекхэмом.

В инстаграм-аккаунте музея фото восковой фигуры появилось 24 апреля, и к 12 мая публикация собрала всего 185 лайков. «Выглядит так, будто кто-то пытался сделать Дэвида Бекхэма, но передумал в процессе. К тому же, этот человек даже не представлял точно, как выглядит Бекхэм или Эмилия Кларк», – написали в комментариях.

«Если хотите знать, как выглядит мой брат – то вот так, если воспользуется тушью и наденет парик», – заявила недовольная актриса в шоу Джимми Киммела.

  • В России последнюю серию «Игры престолов» покажут в ночь с 19 на 20 мая.
  • Бекхэм завершил карьеру, сейчас он владеет футбольным клубом «Интер» из Майами, который готовится вступить в MLS.

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