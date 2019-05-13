Eurosport
«Сити» стал чемпионом, «Монако» в шаге от пропасти. Главное из остросюжетного майского уикенда
Финал сезона близко.
Англия
«Ливерпуль» стал чемпионом. По крайней мере, на те 21 минуту после гола Садио Мане до гола Эмерика Лапорта виртуальным чемпионом были «красные». Великолепная гонка мерсисайцдцев и манчестерцев не могла закончится без нервов – их обеспечил гол «Брайтона», но на счастье «Сити» Серхио Агуэро не дал минутной стрелке сделать и половины оборота, как счет уже стал равным.
Ну а дальше Лапорт, Марез и Гюндоган сняли все вопросы. «Сити» – чемпион, самое время вспомнить, что за противостояние мы видели.
- «Сити» – впервые в своей истории защитил титул, а в АПЛ такого не было 10 лет.
- Гвардиола стал третьим после Моуринью и Фергюсона, которому удалось выиграть титул два раза подряд.
- 98 очков «Сити» – второй результат в истории после рекорда «горожан» в прошлом сезоне.
- 97 очков «Ливерпуля» – третий результат в истории.
- «Красные» стали первой командой, которая не выиграла титул всего с одним поражением по ходу сезона и 90+ очками.
Это была великая битва.
- «Сити» и «Ливерпуль» подняли футбол на неземной уровень. Благодаря АПЛ прогрессируют другие турниры
- Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»
А еще в Англии:
«Тоттенхэм» и «Арсенал» заочно определяли, кому достанется последняя путевка в ЛЧ. «Шпоры» пощекотали нервы фанатам, после быстрого гола пропустив два мяча за 3 минуты, но все же добились необходимой ничьей. Теперь «Арсеналу» придется решать вопрос с ЛЧ в лондонском дерби, которое пройдет в Баку. Ну и за Лигу Европы посражаются заодно.
Испания
Поскольку в Примере давно все понятно, главная новость уикенда – Лео Месси сбрил бороду. Неизвестно, помог ли имидж Лео в моменте со вторым голом в ворота «Хетафе», но срезать мяч в свои ворота аргентинец защитника гостей заставил. До этого еще в первом тайме счет открыл Артуро Видаль, так что у каталонцев особенных проблем не возникло. Теперь можно забыть и о кошмаре в «Ливерпуле» (нет).
А вот «Хетафе» перед последним туром лишился места в ЛЧ. Теперь четвертой идет «Валенсия».
А еще в Испании:
Очередной раз проиграл «Реал Мадрид». Точнее 11-й. Точнее – рекордный для мадридцев в 21 веке. А еще точнее – ничто этого не предвещало, ведь Брахим Диас открыл счет уже на шестой минуте. «Сосьедаду» такая прыть не понравилась, и ребята из Сан-Себастьяна отгрузили трешку. Хотя вроде Бруну Алвеш за «сливочных» не играет.
А еще «Реал» второй год подряд вне топ-2. И такого не было уже 45 лет. У Зидана много работы на лето.
Италия
«Ювентус» создал в Серии А такой отрыв, что его можно разбаривать до конца следующего сезона. Что туринцы и делают: одна победа в пяти матчах. Очередная потеря очков случилась в Риме. «Рома» отчаянно сражается за Лигу чемпионов. «Вам очки нужнее», – подумала Старая синьора и пустила два мяча в конце матча. Презентация новой формы оказалась неудачной.
Преимущество «Юве» над «Наполи» теперь составляет жалкие 13 очков. А вот «Рома» в одном балле от заветной четверки. Правда, у «Интера» матч в запасе.
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А еще в Италии:
Фабио Квальярелла забил очередной гол с пенальти. Набрать очков в игре «Эмполи» он «Сампдории» не помог, зато за два тура до финиша у форварда 26 голов. У Сапаты меньше на 4, у Пёнтека и Роналду – на 5.
Криштиану РоналдуGetty Images
Германия
«Бавария» могла оформить чемпионство уже в предпоследнем туре, но не забила лучшей обороне Бундеслиги – «Ред Буллу». Осечкой неожиданно (по последним турам особенно) воспользовалась «Боруссия», которая валидольно переиграла «Фортуну».
Между командами два очка перед последним туром, где мюнхенцам играть с «Айнтрахтом», которому очень нужны очки для попадания в ЛЧ. Дортмунд ждет дерби двух «Боруссий». А при одном лысом шарлатане кто-то оформлял чемпионства в марте…
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А еще в Германии:
Президент «Баварии» Ули Хенесс пошел против технического прогресса. «Так называемый офсайд – это анекдот года. VAR существует для того, чтобы пересматривать явно неправильные решения, а данное решение таковым не было. Игроки были на одной линии», – сказал Ули об отмененном голе в ворота «Лейпцига».
Франция
Всякий раз, когда кажется, что ниже падать уже некуда, «Монако» проигрывает и скатывается еще ближе к зоне вылета. После поражения от «Нима» монегаски с вернувшимся Жардимом за два тура до конца чемпионата опережают «Кан», идущий в зоне стыковых матчей, только по разнице забитых и пропущенных мячей («-19» против «-20»). Зона вылета – всего в двух очках.
Тьерри АнриGetty Images
Так что же, Анри все-таки не физрук?
А еще во Франции:
В следующем туре Лиги 1 и Лиги 2 всех капитанов команд, тренеров и судей обяжут надеть радужные повязки. Ну да, очередная акция против гомофобии. Перед матчами на стадионных табло также покажут видео в поддержку ЛГБТ. Надеемся, там будет поцелуй Скоулза и Невилла.