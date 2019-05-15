9 мая создатели Snapchat добавили новые эффекты, позволяющие менять пол на селфи. Фича мгновенно стала хитом и порвала интернет.

Новые маски работают только в режиме онлайн, но грамотные юзеры обошли это препятствие: можно переключиться на заднюю камеру и сфотографировать уже имеющееся фото. Так пользователи начали менять пол звездам.

Не обошла эта участь и футбольных героев. Хейтил Криштиану Роналду, обзывая его Кристиной? Твой хейт воплотился в реальность. В каком-то смысле.

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