Неймар или Агуэро рекламирует Red Bull? Угадай футбольных звезд по трем фактам

Квизы

О популярных футболистах часто знают очень много информации: где родился, с кем дружил в детстве и все в таком духе. Медиа копают новые подробности ежесекундно, но от большого объема информации легче не становится. Какие-то факты остаются загадками. Eurosport.ru предлагает тебе разгадать эти загадки. У тебя будет три факты и три футболиста на выбор. Покажи, что ты знаешь у футбольных звездах все.

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