Getty Images
«Рядом с Криштиану ни у кого ничего не получается». Брат Дибалы намекнул на уход Пауло
Не выдержал конкуренции с Кришем.
Брат и агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Густаво рассказал, что аргентинец близок к уходу из туринского клуба.
«Большие шансы, что Пауло уйдет. Проблема в том, что рядом с Криштиану Роналду на поле ни у кого ничего не получается. Пауло чувствовал себя хорошо в Италии, но не теперь. Многие футболисты «Ювентуса» недовольны, клуб покинет не один игрок», – цитирует Густаво Танкреди Палмери.
- У Дибалы 10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона-2018/19 за «Ювентус».
- Его стоимость Transfermarkt оценивает в 100 млн евро.
- В этом сезоне у Дибалы возник конфликт с главным тренером клуба Максом Аллегри.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте