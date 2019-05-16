Брат и агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Густаво рассказал, что аргентинец близок к уходу из туринского клуба.

«Большие шансы, что Пауло уйдет. Проблема в том, что рядом с Криштиану Роналду на поле ни у кого ничего не получается. Пауло чувствовал себя хорошо в Италии, но не теперь. Многие футболисты «Ювентуса» недовольны, клуб покинет не один игрок», – цитирует Густаво Танкреди Палмери.

У Дибалы 10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона-2018/19 за «Ювентус».

Его стоимость Transfermarkt оценивает в 100 млн евро.

В этом сезоне у Дибалы возник конфликт с главным тренером клуба Максом Аллегри.

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