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«Рядом с Криштиану ни у кого ничего не получается». Брат Дибалы намекнул на уход Пауло

«Рядом с Криштиану ни у кого ничего не получается». Брат Дибалы намекнул на уход Пауло
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Не выдержал конкуренции с Кришем.

Брат и агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Густаво рассказал, что аргентинец близок к уходу из туринского клуба.

«Большие шансы, что Пауло уйдет. Проблема в том, что рядом с Криштиану Роналду на поле ни у кого ничего не получается. Пауло чувствовал себя хорошо в Италии, но не теперь. Многие футболисты «Ювентуса» недовольны, клуб покинет не один игрок», – цитирует Густаво Танкреди Палмери.

  • У Дибалы 10 голов и шесть ассистов в 39 матчах сезона-2018/19 за «Ювентус».
  • Его стоимость Transfermarkt оценивает в 100 млн евро.
  • В этом сезоне у Дибалы возник конфликт с главным тренером клуба Максом Аллегри.
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