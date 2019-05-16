Победа Клоппа в финале, Моуринью и «Бавария», кто возглавит «Милан». Горячая дискуссия в подкасте

Герои Eurosport на связи. Сегодня они обсудили Клоппа и финал Лиги чемпионов, союз Моуринью и «Баварии», а еще тех, кто возглавит «Милан» с «Интером».

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