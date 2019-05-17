«Ман Сити» пропустит от «Уотфорда», а «Зенит» наконец остановят. Главные ставки уикенда

Ставка: «шершни» забьют за 1,95

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»Getty Images

Финал Кубка Англии жутко непрактичен в плане ставок. Грузить на то, что «Сити» возьмет трофей, немного стыдно – там такой коэффициент, что его разумно добавлять только в какой-нибудь громадный экспресс. Такая же история с тоталом: на обычные значения (больше 2,5) дают не слишком соблазнительные котировки, а рисковать с космической результативностью как-то наивно – чистый рандом.

Но в недрах этой линии все равно кроется отличный вариант – гол «Уотфорда». Во-первых, «шершни» понимают, что им все равно придется забивать, потому что они гарантированно пропустят от «Сити» в основное время. Во-вторых, в обеих встречах АПЛ андердоги пронзали оборону Гвардиолы – это тоже важный симптом. Кроме того, после чемпионства «горожане» едва ли сыграют в защите так же строго, как в последних турах Премьер-лиги – логично, что у «Уотфорда» обязательно будут моменты.

Жми тут, если планируешь смотреть финал ради мяча от любимой команды Элтона Джона

Ставка: непоражение хозяев за 1,58

Валерий Карпин, «Ростов»Getty Images

Две недели назад питерцы стали чемпионами, затем по инерции грохнули ЦСКА и отметили триумф в Петербурге, а вот теперь наконец-то можно полноценно выдохнуть. Выезд в Ростов – это солнце, раки, пивас и расслабон, который «Зенит» полностью заслужил.

Аргументов в пользу хозяев – тьма:

1. Они безумно злые на себя за провальную весну и вылет из Кубка России. Нужно срочно мстить, а лучший способ реабилитироваться – непоражение с чемпионом;

2. Тимофей Калачев проводит последний матч в составе «Ростова». Разве можно проводить легенду поражением?

3. У «Зенита» явно сыграет экспериментальный состав. Как минимум не будет Азмуна, который уже вовсю лечится в Иране – это тоже плюс для хозяев.

Осенью Карпин безальтернативно прихлопнул Семака в Кубке. Сейчас нужно сыграть так же и хотя бы немного исправить впечатление от унылого финиша – кликай сюда, если веришь, что «Ростов» не облажается.

Ставка: победа гостей с форой «плюс полтора» за 1,65

Исмаэл Силва и Никола Влашич в матче «Ахмат» – ЦСКАGetty Images

Изначально армейцы были фаворитами с аномальным коэффициентом 1,34. Это странно, учитывая, что «Ахмат» за последние семь матчей проиграл всего один раз, а ЦСКА набрал лишь одно очко в трех встречах (да и то с «Динамо»).

Потом котировка на победу москвичей поднялась до 1,4, но и такая оценка выглядит спорной: грозненцы мощно проводят весну, сохраняют глубоко теоретические шансы на еврокубки и вряд ли уступят хозяевам крупнее, чем в один мяч. Смотрим коф на фору «плюс полтора» – видим заманчивые 1,65. Отличный выбор для тех, кто считает, что в российском чемпионате все матчи честные и на финише никто не помогает друг другу.

Кликай на эту ссылку, если считаешь, что ЦСКА и «Ахмат» будут бороться изо всех сил.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,8

Александр Головина, Адриен Силва и ДжефферсонGetty Images

Камбэк Жардима практически не помог монегаскам – они не побеждали с середины марта и реально могут вылететь. Ближайший матч против «Амьена» (он на строчку выше) критически важен: проигрывать вообще нельзя, иначе команде из княжества светят неприятнейшие стыки с андерами из Лиги 2.

Впрочем, закидывать кэш на исход в дуэли двух безнадежных лузеров довольно нерационально. Гораздо эффективнее исследовать результативность, которая прямо кричит: «Пожалуйста, возьмите классический маленький тотал! Умоляю!»

Дело в том, что у «Монако» в последних девяти матчах ТМ сыграл шесть раз (66%), а у «Амьена» все вообще сказочно: пять 0:0 за последние восемь игр. Ну, и как тут можно обойтись без мелкого тотала? Да никак – вот ссылка, скорее тыкай на нее.

А еще:

– «Реал» обязан дома расколоть «Бетис» за 1,9 (фора хозяев «минус один»). Довод всего один: двенадцатое поражение в Ла Лиге, да еще и дома – это совсем стыдобища. 19 мая, 13:00, линк – тут.

– Роскошная спецставка до конца сезона. Гол Антоши Заболотного за 4. Хороший коэффициент, потому что а) ему точно дадут время б) вся команда будет играть на него – в «Зените» Зе обожают не меньше, чем во ВГИКе, поэтому считают, что форвард не может закончить чемпионат с нулем голов.

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